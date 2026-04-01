한미반도체 4공장 전경. 사진=한미반도체

한미반도체가 사내 급식 파트너를 삼성웰스토리로 전격 교체했다.한미반도체는 지난 3월 31일 '임직원 복지 향상'을 내세워 삼성웰스토리와 푸드 서비스 업무 협약을 체결했다.그러나 시장의 해석은 다르다. HBM(고대역폭메모리) 생산의 핵심 장비인 'TC 본더' 시장에서 격돌 중인 한화그룹과의 '접점 지우기'라는 해석에 힘이 실린다.이번 교체는 한미반도체의 집요한 '한화 기피'의 결과물이다. 시작은 지난해 7월이었다.한미반도체는 당초 12월까지였던 아워홈과의 계약을 위약금까지 물어가며 조기 종료했다. 한화그룹이 아워홈을 인수한 시점과 맞물린다.이후 대안으로 찾은 신세계푸드와도 6~7개월 만에 계약을 종료했다. 지난해 말 아워홈의 신설 자회사 고메드갤러리아가 신세계푸드 급식사업부를 인수한 시점과 맞물려 급식업체를 또다시 교체한 것이다.비즈니스 논리를 넘어선 두 차례의 '강제 종료' 배경엔 TC 본더를 둘러싼 앙금이 자리 잡고 있다.독점하던 SK하이닉스 공급망에 한화세미텍(전 한화정밀기계)이 진입하자, 한미반도체는 장비 가격 인상과 무상 서비스(CS) 유료화로 대응했다.양사는 현재 인력 영입에 따른 기술 유출 의혹과 특허 침해 금지 소송으로 법적 공방을 벌이고 있다. 업계에서는 경쟁사에 급식 수익을 줄 수 없다는 경영진의 판단이 작용한 것 아니냐는 해석이 나온다.내부의 급식 품질 개선 요구도 원인 중 하나다. 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드' 등에서는 한미반도체 직원들의 급식 메뉴에 대한 불만이 꾸준히 제기돼 온 것으로 알려졌다.업계 관계자는 "경영진의 한화 거부감과 직원들의 품질 불만이 맞물려 삼성웰스토리 도입으로 이어진 것"이라고 분석했다.이번 급식 업체 교체를 기점으로 올해 SK하이닉스향 TC 본더 수주전은 한층 격화될 전망이다.올해부터 고객사 보안 요청에 따라 수주 관련 자율 공시는 금지됐지만, SK하이닉스가 HBM4(6세대) 양산을 앞두고 투자를 확대하고 있어 물량 쟁탈전은 그 어느 때보다 치열하다.지난해 SK하이닉스는 한화세미텍으로부터 805억원, 한미반도체로부터 552억원 규모의 장비를 도입하며 공급망 다변화에 속도를 냈다.양사는 HBM4 주도권을 놓고 실전 테스트에서 다시 맞붙을 전망이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com