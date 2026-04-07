경우라이프, 국제 표준 인증 'ISO 9001'·'ISO 14001' 2종 획득

상조 서비스 전문기업 ㈜경우라이프(대표이사,법학박사 김원영)가 2026년 3월 6일 국제표준화기구(ISO) 인증을 통해 품질경영과 환경경영의 이중 국제 인증을 동시에 획득했다. ISO 9001 품질경영시스템과 ISO 14001 환경경영시스템 인증은 고객 신뢰와 지속 가능한 경영이라는 두 가지 핵심 가치를 한 번에 달성했다는 의미를 담고 있다.ISO 9001 품질경영시스템은 제공되는 제품과 서비스 전반을 국제 기준으로 체계적으로 관리해 고객 만족도를 극대화하는 국제 표준이다. ISO 14001 환경경영시스템은 기업의 환경 영향을 최소화하고 지속 가능한 경영을 실천하도록 규정한 국제 인증제도다.경우라이프는 이번 인증을 바탕으로 상조 서비스 운영 전 단계에 걸쳐 품질 관리 절차와 업무 프로세스를 정비했다. 고객 중심의 서비스 제공을 위한 관리 체계는 물론, 환경을 고려한 지속 가능한 경영 기반까지 마련해 국제 경쟁력을 강화했다.회사 관계자는 "고객 신뢰를 최우선 가치로 삼아 국제 기준의 체계적인 서비스 관리와 환경친화적 경영을 지속함으로써 더욱 안정적이고 책임감 있는 상조 서비스를 제공하겠다"고 강조했다.경우라이프는 향후 고객 중심의 서비스 품질 고도화와 경영 시스템 개선을 통해 상조 서비스의 신뢰도를 지속 강화하고, 사회적 책임을 실천해나갈 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com