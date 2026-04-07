50개 그룹 상장사 269곳 3월 정기 주총 결과 분석

이사 규모 전년도 1780명→1733명, 2.6% 감소…카카오·롯데·삼성 등 두드러져

리더스인덱스 제공

리더스인덱스 제공

국내 주요 대기업들이 오는 9월 집중투표제 의무화 등을 골자로 한 상법 개정안 시행을 앞두고 이사회 규모를 대폭 축소하는 등 선제적 방어막 구축에 나섰다.소수주주 측 인사의 이사회 진입 가능성을 원천 차단하겠다는 포석으로 풀이된다.7일 기업분석 전문기관 리더스인덱스가 50대 그룹 상장사 269곳의 주총 결과를 분석한 결과 올해 주총 이후 전체 이사 수는 1733명으로 작년보다(1780명)보다 47명(2.6%) 감소했다.카카오(-14명), 롯데(-13명)·삼성(-9명)·LS(-7명)·한화(-6명) 등 주요 그룹들이 줄줄이 이사 자리를 없앴다.특히 정관 변경 없이도 조정이 쉬운 사내이사를 우선 감축했는데 이는 전체 이사 정원을 낮춰 의무 선임 사외이사 수까지 덩달아 줄이려는 의도로 분석된다.재계의 이같은 행보는 9월 시행되는 상법 2차 개정안에 대한 대응책이다. 개정안은 소수주주가 지지하는 후보의 이사회 진입을 돕는 ‘집중투표제’를 담고 있다.특히 사내이사는 4.3% 감소한 반면 사외이사는 1.2% 줄어드는 데 그쳤다. 법상 사외이사는 전체 이사 수의 일정 비율 이상을 채워야 한다.기업들은 이 규정을 역으로 활용했다. 정관을 건드리지 않고도 조정이 가능한 사내이사를 먼저 줄여 전체 이사 정원을 낮추면 의무적으로 선임해야 하는 사외이사 최소 인원도 덩달아 줄어드는 구조다. 외부 인사가 앉을 수 있는 자리 자체를 없애버리는 셈이다.심지어 정관을 고쳐 이사 수 상한을 낮춘 곳도 효성(15개), LS(4개사)·한국앤컴퍼니(2개사) 등 15곳에 달했다.이사 임기를 2년에서 3년으로 늘린 기업도 14곳으로 집계됐다. 리더스인덱스 측은 “기업들의 이번 주총 행보는 그에 대비한 선제적 지배구조 관리로 볼 수 있다”고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com