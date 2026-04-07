동탄 아파트값 상승세에 동탄역 역세권 복합단지 주목

동탄역 역세권 단지를 중심으로 한 아파트 가격 상승세가 이어지면서 동탄구 전반의 실거래가 상승세가 이어지는 모습이다.KB부동산에 따르면 화성시 동탄구 아파트 매매가격지수는 분구 이후 8주 연속 상승세를 이어가고 있다. 여기에 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에서도 동탄구는 경기도 내 상위권 상승률을 기록하며 가격 오름세가 지속되는 흐름이다.실제 거래시장에서도 상승 분위기가 감지된다. 동탄역 인근 주요 단지에서는 신고가 거래가 이어지고 있으며, 일부 단지는 호가가 추가 상승하는 등 매수 심리가 반영된 모습이다. 거래량 역시 증가세를 보이며 시장 유동성이 확대되는 양상이다.업계에서는 이러한 상승 흐름의 배경으로 상대적으로 대출 규제와 거래 제한이 덜한 비규제지역과 산업·교통 인프라를 동시에 갖춘 입지적 강점을 꼽는다. 여기에 용인 반도체 국가산업단지 조성에 따른 배후 주거지 기대감과 함께 주요 산업시설이 인접해 직주근접 수요가 꾸준히 유입되고 있다.교통 여건 역시 개선되고 있다. GTX-A 노선과 SRT가 정차하는 동탄역을 통해 서울 주요 도심으로의 접근성이 향상됐으며, 올해 6월 GTX-A 노선 전구간 개통을 앞두고 교통망 확충에 따른 추가적인 수요 유입도 기대되는 상황이다.이 같은 흐름 속에서 동탄역 역세권에 위치한 아파트와 주거용 오피스텔, 업무시설, 상업시설이 결합된 복합단지 '동탄역 디에트르 퍼스티지'가 분양 중이다.단지는 동탄역과 인접해 있으며, 단지 내 삼성SDI 오피스와 대규모 상업시설, 메가박스 등이 함께 조성돼 생활 편의성이 높다.해당 주거용 오피스텔은 전용 84㎡ 기준 3베이·3룸 구조로 아파트 24평형대와 유사하다. 팬트리·드레스룸 등 수납 공간을 강화했으며, 거실은 일반 아파트 대비 약 10cm 높은 천정고와 우물천장을 적용했다. 통창·유리난간이 적용 됐고, 냉장고·김치냉장고, 스팀오븐, 천장형 냉난방 FCU, 일체형 비데 등 빌트인 가전이 기본 제공된다. 또한, 아파트 입주민과 커뮤니티 시설을 공동 이용할 수 있다.현재 계약 해지로 발생한 일부 호실을 대상으로 공급이 진행 중이다. 기존 분양가 대비 최대 약 8,700만 원의 할인 혜택이 적용되며, 잔금의 20%를 최대 2년간 유예할 수 있다. 단지는 이미 준공이 완료돼 즉시 입주 가능하며, 금융 조건 활용 시 일부 호실은 실부담금 1억 원대 입주도 가능하다. 단지가 위치한 동탄2신도시는 비규제지역으로 전매 제한·실거주 의무가 없고 주택 보유 여부와 관계없이 계약이 가능하다.'동탄역 디에트르 퍼스티지' 주거용 오피스텔 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에서 운영 중이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com