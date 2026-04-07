홈 한경BUSINESS [속보] 미군, 이란 하르그섬 군시설 공격 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604075467b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.07 20:33 수정2026.04.07 20:33 강홍민 기자 (사진 제공: UGC/AFP) 미군, 이란 하르그섬 군시설 공격강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 장인화의 승부수…포스코 협력사 7000명 '전격 직고용' Z세대가 스마트폰 끄고 빈티지 시계 사는 이유 삼성전자 ‘어닝 서프라이즈’에 코스피 장중 5500 돌파…중동 리스크에 상승폭 줄어 “이게 얼마짜리 광고야”…누텔라, 아르테미스 영상에 등장 반차 말고 ‘1시간 연차’ 가능해진다...근로기준법 개정안 의결