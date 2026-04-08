홈 한경BUSINESS [속보] 미국-이란, 2주간의 '휴전 및 호르무즈 개방' 사실상 합의 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604085975b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.08 08:31 수정2026.04.08 08:32 강홍민 기자 연합뉴스미국-이란, 2주간의 '휴전 및 호르무즈 개방' 사실상 합의강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 미국-이란 휴전에 국제유가 12% 급락…100달러 밑돌아 [속보] 프리마켓서 삼전4.8%·SK하닉6.1%↑···삼천당 19%↓ 트럼프 "이란에 대한 2주간 공격 중단 동의" 대기업 오너일가 보유 주식 25%가 담보…대출금 규모 1위는 삼성家 미-이란 막판 협상 타결 기대, 지수 선물 일제 급등…나스닥 1%↑