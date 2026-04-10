공정위, 정유사 사후정산제 폐지

정유사, 전속 계약 깨고 ‘혼합판매’ 길 열려

3차 석유 최고가격 발표가 예정된 9일 서울 만남의광장 주유소에서 차량들이 주유를 하고 있다. 재정경제부는 이날 7시 3차 석유 최고가격을 발표하고 오는 10일 0시부터 적용할 예정이다.2026.04.09 사진=한경 최혁 기자

공정거래위원회(이하 공정위)가 중동 전쟁 장기화로 경영난을 겪고 있는 정유 및 플라스틱업계의 ‘을’을 보호하기 위해 고질적인 불공정 관행 타파에 나섰다.9일 공정위는 국회에서 정유업계 및 플라스틱 가공업계와 각각 상생 협약을 체결하고 정유업계의 사후정산제 폐지와 플라스틱업계의 납품 대금 연동제 활성화를 추진하기로 했다.이번 협약에 눈에 띄는 변화는 정유업계의 거래 방식이다.그동안 주유소는 특정 정유사 제품만 받아야 하는 ‘전속계약’과 월말에야 가격이 확정되는 ‘사후정산제’ 때문에 경영 불확실성에 시달려 왔다.앞으로는 타사 제품을 40%까지 섞어 파는 ‘혼합판매’가 활성화되고 공급 시점에서 가격을 알수 없게 했던 사후 정산제도 사라질 전망이다.원자재 가격 급등으로 고통받던 플라스틱 가공업계에도 숨통이 트인다. 석유화학사들은 원재료비 상승분을 납품 대금에 즉각 반영하고 대금 조기 지급과 납품기일 연장 등을 통해 중소업체의 경영 안정을 돕기로 했다.주병기 공정위 위원장은 “전속거래계약과 사후정산제 등 오랜 기간 정유업계에서 이뤄져 온 관행들이 이번 협약을 계기로 전환점을 맞이하게 된 것은 큰 의미가 있다”며 “납품 대금 연동 문화가 현장에 실질적으로 뿌리내리도록 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com