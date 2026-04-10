홈 한경BUSINESS [속보] 北김정은, 中왕이에 "中과 고위급 교류·전략 소통 강화" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604103298b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.10 19:50 수정2026.04.10 19:50 강홍민 기자 노동신문北김정은, 中왕이에 "中과 고위급 교류·전략 소통 강화"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "AI, 노동자들 일자리 위협" 민노총 우려에···李대통령 대답은? “어차피 AI로 쓰는데…” Z세대, 자소서 간소화 요구 커졌다 영업이익 '200조' 파격...SK하이닉스의 시간이 온다 “역대급 관세 혜택” HD현대·효성중공업 ‘잭팟’ 터지나 역사상 '최악의 위기'...섬뜩한 경고 나왔다