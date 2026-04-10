허태수 GS그룹 회장이 서울 역삼동 그룹 본사 사무실에서 기념사진을 찍고 있다. GS그룹 제공

"생성형 AI의 핵심은 현장의 사람들이 직접 문제를 발굴하고 해결하게 만드는 데 있다. IT 부서에 의존하지 않고도 반나절이면 배울 수 있는 시대가 왔다."허태수 GS그룹 회장이 산업 현장의 'AI 전환(AX)'에 대한 의지를 피력했다.재계에 따르면 허 회장은 10일 서울 강남구 GS타워에서 열린 'AI 혁신위원회 3차 회의'에 참석해 기자들과 만나, 현장 중심의 AI 혁신과 중소기업과의 상생 경영에 대한 구상을 구체적으로 밝혔다.허 회장은 이날 AI 전환의 가장 시급한 과제로 '현장 적용'을 꼽았다.과거 전문가 중심의 기술 도입에서 벗어나, 실제 산업 현장에서 뛰는 실무자들이 AI를 도구 삼아 직접 생산성을 높여야 한다는 논리다.그는 "말을 코딩으로 바꿔주는 대규모 언어모델(LLM)은 누구나 금방 배울 수 있다"며 "현장의 애로사항을 위에서 지시하는 '탑다운' 방식이 아니라, 실무자가 현장에서 즉시 해결할 수 있는 방향으로 가야 한다"고 강조했다.정부의 AI 인프라 조성 정책에 발맞춰 GS그룹 내 LLM 모델의 현장 적용을 가속화하겠다는 약속도 덧붙였다.특히 눈길을 끈 대목은 GS그룹이 자체 개발한 AI 플랫폼의 대외 개방이다.GS는 코딩 없이 소프트웨어를 제작하는 '미소(MISO)'와 안전관리 AI 에이전트 '에어(AIR)'를 중소기업에 무상으로 제공하고 있다. 현재 '에어'를 이용 중인 중소기업만 130여 곳에 달한다.허 회장은 "챗GPT나 제미나이 같은 모델을 기업에 바로 도입하기엔 장벽이 높고, 특히 중견·중소기업은 전문 인력이 부족하다"며 "모든 것이 연결된 디지털 시대에는 비즈니스 모델과 개발 결과물을 공유해야만 진정한 상생이 가능하다"고 설명했다.글로벌 AI 생태계를 주도하는 엔비디아와의 협력 가능성도 시사했다.허 회장은 "칩부터 언어모델까지 전 생태계를 엔비디아가 주도하는 상황에서, 그들과 협력해 우리 산업에 맞는 모델을 만드는 것이 중요해졌다"며 "정유, 석유화학, 에너지 유통 등 GS의 주력 사업 분야에서 어떤 시너지를 낼지 깊이 고민 중"이라고 밝혔다.AI 확산에 따른 보안 취약점 문제에 대해서는 "확실한 정답이 없는 어려운 문제지만, 보안 전문가 선발과 컨설팅을 통해 취약점을 빠르게 파악하고 공격에 즉각 대응할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com