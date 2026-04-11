홈 한경BUSINESS [속보] 고유가 피해지원금···1차 27일, 2차는 내달 18일부터 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604113801b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.11 11:11 수정2026.04.11 11:11 강홍민 기자 청와대사진기자단고유가 피해지원금···1차는 27일, 2차는 내달 18일부터강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]트럼프, 또 이란에 공격 경고..."함선에 최고무기 싣고 있다" '전쟁 추경' 임시 국무회의에서 심의·의결 “대전까지 빵 사러 간다”…꺼지지 않는 성심당 열풍 꽉 막힌 호르무즈…휴전 후 14척 통과 하남돼지집, 드라마 '21세기 대군부인' 제작지원