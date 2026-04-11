홈 한경BUSINESS [속보]CNN "중국, 이란에 새 방공 시스템 전달 위해 준비" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604113895b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.11 14:22 수정2026.04.11 14:22 김정우 기자 김정우 기자 enyou@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “주당 400만원 시대 연다”...뭐하는 회사길래 ‘충격’ 전망 서울시 주택 ‘공급절벽’과 모아타운…내 집의 가치 지키는 법[박효정의 똑똑한 감정평가] 우리 집 댕댕이, 나 없을 때 혼자 뭐 할까[서평] 현대차가 포르쉐를 이겼다고?…외신도 깜짝 놀랐다 "27일부터 최대 60만원"...누가 얼마나 받을까