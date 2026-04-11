홈 한경BUSINESS [속보] "미국, 해외 은행에 동결된 이란 자산 해제 합의" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604114074b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.11 18:41 수정2026.04.11 18:41 강홍민 기자 연합뉴스"미국, 해외 은행에 동결된 이란 자산 해제 합의"<로이터 통신>강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 10주년 스튜디오드래곤을 통해 본 K드라마의 성과와 과제 [김희경의 컬처 인사이트] 90년대 ‘조던 키즈’ 퇴장...2000년대 ‘코비 세대’가 시장 연다 [비즈니스 포커스] '사나에 토큰' 일본 총리 이름의 코인에 생긴 일[비트코인 A to Z] [속보]CNN "중국, 이란에 새 방공 시스템 전달 위해 준비" “주당 400만원 시대 연다”...뭐하는 회사길래 ‘충격’ 전망