삼성전자가 올해 1분기 잠정 실적으로 매출액 133조원, 영업이익 57조 2000억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 매출은 전년동기 대비 68.06%, 전분기 대비 41.73% 증가했다. 영업이익은 전년동기 대비 755.01%, 전분기 대비 185% 증가했다. 사진은 이날 오후 서울 서초구 삼성전자 사옥.2026.04.07 사진=한경 최혁 기자

삼성전자가 1분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 부활의 신호탄을 쐈지만 초조의 성과급 요구안을 둘러싼 노사 갈등이 새로운 변수로 떠올랐다.12일 업계에 따르면 삼성전자 노조는 최근 사측에 연간 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 사용할 것을 요구했다.올해 삼성전자의 영업이익이 최대 300조 원에 달할 수 있다는 시장의 낙관적인 전망을 대입하면 성과급 규모는 약 45조 원에 육박한다.이는 지난해 주주 배당금(11.1조원)의 4배를 웃도는 수치며 연구개발(R&D) 투자비(37.7조원)마저 넘어서는 수준이다.40조 원대 재원이면 글로벌 AI기업 이나 팹리스 를 인수할 수 있는 거액이다.주주들은 거세게 반발하고 있다. 400만 주주에게 돌아갈 배당보다 7만여 명의 반도체(DS)부문 직원이 가져갈 성과급이 압도적으로 많기 때문이다.업계에서는 글러벌 AI전쟁 중인 시기에도 과도한 보상 요구가 차세대 설비 투자를 위축 시킬 수 있다는 우려가 나온다.내부 형평성 논란도 과제다. 노조 가입자의 80%가 DS부문이라 이익 기여도가 낮은 가전.스마트폰(DX)부문 직원들은 상대적으로 박탈감을 호소하고 있기때문이다.한편 노조는 5월말 총 파업을 예고한 상황이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com