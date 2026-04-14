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미군이 이란을 옥죄기 위해 전 세계 원유 물동량의 핵심 길목인 호르무즈 해협을 전격 봉쇄했음에도 중국 국적 유조선이 무사히 해역을 빠져나간 것으로 나타났다.14일(현지시간) 로이터통신 등 외신 보도에 따르면 런던증권거래소그룹(LSEG)과 선박 추적 정보 업체 케이플러(Kpler)의 해운 데이터를 분석한 결과, 중국 해운사 소속 중형 유조선 리치스타리호가 이날 호르무즈 해협을 무사히 통과해 페르시아만을 벗어났다. 이는 미군의 해상 봉쇄 조치가 시작된 이후 제재 대상 선박이 해협 탈출에 성공한 첫 사례다.리치스타리호와 해당 선박의 소유주인 상하이 쉬안룬 해운은 이란과의 불법 거래 혐의로 현재 미국의 집중 제재 대상 명단에 올라 있다.이 유조선은 아프리카 말라위 국기를 달고 운항 중이나 실제 국적은 중국이며, 승선원 역시 전원 중국인인 것으로 알려졌다.리치스타리호는 마지막 기항지였던 아랍에미리트(UAE) 알함리야 항구에서 약 25만 배럴 규모의 메탄올을 가득 선적한 뒤 해협 통과를 시도했다. 이 선박은 미군의 봉쇄 작전이 시작된 지 20분 만에 한차례 회항했으나, 재시도 끝에 끝내 감시망을 뚫고 멕시코만을 향해 빠져나간 것으로 추정된다.로이터는 또 다른 제재 대상 유조선인 ’무를리키샨’호 역시 이날 호르무즈 해협을 향해 이동 중이라고 전했다. 무를리키샨호는 구체적인 소속은 확인되지 않았으나 과거 러시아와 이란산 석유를 운송한 이력이 있는 선박이다.다만 미군의 삼엄한 봉쇄망에 막혀 급히 뱃머리를 돌린 중국 선박들도 다수 포착됐다.블룸버그통신 등에 따르면 중국 관련 벌크선 ‘관위안푸싱’호는 이날 해협 진입을 시도하다 곧장 유턴했다.아프리카 내륙국인 보츠와나 국기를 달고 위장 운항하던 또 다른 중국 유조선 ‘오스트리아’호 역시 통과를 포기하고 긴급 회항한 것으로 전해진다.앞서 미 중부사령부는 미 동부시간 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)를 기해 전 세계 원유 및 가스 물동량의 약 20%가 지나는 전략적 요충지인 호르무즈 해협 일대에서 대(對)이란 해상 봉쇄 작전에 전격 돌입했다. 전문가들은 작전 초기 단계인 만큼 선별적 통제가 이뤄졌거나 통제망의 사각지대를 이용해 일부 선박이 통과했을 가능성이 있다고 분석했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com