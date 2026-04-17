사단법인 휴먼아시아·대한변호사협회, '기업 인권실사 평가 발표 및 과제 컨퍼런스' 개최

사단법인 휴먼아시아(대표: 서창록)와 대한변호사협회(협회장: 김정욱)가 오는 21일 오후 2시, 서울 대한상공회의소 의원회의실에서 '기업 인권실사 평가 발표 및 과제 컨퍼런스'를 개최한다고 밝혔다.이번 컨퍼런스는 국가인권위원회, 대한상공회의소, 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회가 함께 주최하며, 국내 주요 기업을 대상으로 실시한 인권실사 평가 결과를 발표하고, 한국 기업의 인권경영 수준을 진단하기 위해 마련됐다.최근 글로벌 공급망과 투자 시장에서 기업과 인권이 핵심 이슈로 부상하며, 특히 유럽연합(EU)이 「기업 지속가능성 실사지침(CSDDD)」을 통해 인권실사를 법적 의무로 규정하는 등에 따라 국내 기업들도 인권경영 체계 구축 요구에 직면하고 있다.이에 양기관은 총 50개 기업을 대상으로 평가를 진행하고 이번 평가는 World Benchmark Alliance(WBA)에서 개발한 '기업 인권 벤치마크 핵심 UNGP 지표(Corporate Human Rights Benchmark Core UNGP Indicators)'를 적용해 수행됐으며, 기업 공시자료 등을 종합 분석해 이뤄졌다. 이번 컨퍼런스에서는 기업별·업종별 인권실사 수준을 분석하고 50개 기업의 평가 결과를 실명과 순위 형태로 공개할 예정이다.서창록 휴먼아시아 대표는 "이번 평가를 계기로 기업의 준법감시 의무를 명문화하고 준법통제 기준을 강화하는 방향으로 논의가 이어질 수 있도록 국회와 협의해 나갈 것"이라고 전했다.김정욱 대한변호사협회 협회장은 "평가 결과 공개가 단순한 비교를 넘어 기업의 실질적인 인권경영 개선과 국제 기준에 부합하는 경영체계 구축을 촉진하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.행사는 개회사와 축사를 시작으로 전문가 발제와 종합토론 순으로 진행될 예정이다. WBA CEO 및 국가인권위원회 위원장 등이 축사에 참여한다. 대한상공회의소, 유엔글로벌콤팩트 한국협회, 기업, 시민사회 관계자들도 토론에 참여할 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com