최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 2024년 4월 16일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 이혼 소송 항소심 공판에 출석하고 있다. 사진=연합뉴스

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 파기환송심이 조정 절차에 들어간다.대법원이 노태우 전 대통령의 비자금을 재산 형성 기여분으로 인정할 수 없다고 판결한 가운데, 양측이 합의점을 찾을 수 있을지 주목된다.17일 법조계에 따르면 서울고법 가사1부(이상주 부장판사)는 최 회장과 노 관장의 이혼 소송 파기환송심 조정기일을 오는 5월 13일 오전으로 지정했다.지난 1월 첫 변론기일 이후 약 4개월 만에 재개되는 절차다.재판부가 판결에 앞서 조정 기일을 잡은 것은 가사 소송의 특성상 양측의 대립을 협의로 종결짓겠다는 의도로 풀이된다.이번 조정의 핵심 쟁점은 재산분할 액수의 재산정이다.앞서 2심은 최 회장의 SK 주식을 분할 대상에 포함해 1조 3808억원의 지급을 명령했다.하지만 대법원은 지난해 10월 노 전 대통령의 비자금 300억원을 불법 자금으로 규정, 이를 재산 형성 기여로 본 원심 판결을 파기했다.대법원 취지에 따라 노 관장의 기여도가 대폭 축소될 가능성이 유력시되는 상황이다.법조계는 재판부가 불필요한 공방을 줄이기 위해 가이드라인을 제시하고 합의를 권고할 것으로 보고 있다.다만 분할 액수를 둘러싼 양측의 입장 차가 여전히 커 조정 성립 여부는 미지수다.최 회장은 2017년 이혼 조정을 신청했으나 합의에 이르지 못해 2018년 정식 소송에 돌입했다.노 관장은 당초 이혼을 거부하다 2019년 맞소송을 냈다.대법원은 2심이 결정한 위자료 20억원 부분은 확정했으나, 재산분할에 대해서는 다시 심리하라고 서울고법에 사건을 돌려보낸 상태다.향후 파기환송심 재판부는 조정 결렬 시 본격적인 변론을 거쳐 최종 분할 액수를 확정할 방침이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com