호르무즈 해협 인근에 정박 중인 선박. 사진=AFP·연합뉴스

이란 정부가 레바논 휴전 발효 상황을 반영해 전 세계 에너지 수송의 요충지인 호르무즈 해협의 통행 제한을 일시적으로 해제한다고 전격 선언했다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 17일(현지 시간) 자신의 소셜미디어(X) 계정을 통해 "남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다"고 밝혔다.다만 이번 조치가 이스라엘·레바논 간의 10일 휴전을 뜻하는지, 오는 21일까지인 미국·이란 간의 휴전 시한을 의미하는지는 명확히 밝히지 않았다.통행은 허용됐으나 이란의 실질적인 통제권은 한층 강화됐다. 아라그치 장관은 모든 상선이 이란 항만해사청이 지정한 '조정된 경로'를 따라야 한다고 강조했다.이 경로는 기존 항로 대신 이란 라라크섬 옆을 지나는 노선이다.이란군 고위 당국자 역시 "비군사용 선박에 한해 이슬람혁명수비대(IRGC)의 허가를 받아야 통행할 수 있으며, 군함 등 군사적 성격의 선박은 여전히 통과가 불가능하다"고 설명했다.이에 대해 도널드 트럼프 대통령은 즉각 환영의 뜻을 밝히면서도 압박 기조를 이어갔다.트럼프 대통령은 "호르무즈 해협 개방에 감사하다"면서도 "이란과의 거래가 100% 완료될 때까지 해군 봉쇄는 유지될 것이며, 협상은 매우 신속히 진행될 것"이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com