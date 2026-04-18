오세훈 "서울 내주면 이재명 정권 폭주 못 막아"

6·3 지방선거에서 국민의힘 서울시장 최종 후보로 선출된 오세훈 서울시장이 "서울을 내어주면 이 정권의 폭주를 막을 마지막 제동장치가 사라지고 대한민국 민주주의는 치명적인 위험에 처할 것"이라고 밝혔다.오 후보는 18일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 "이번 지방선거는 4년마다 돌아오는 통상의 선거가 아니라 법치주의의 회복과 민주주의의 균형을 위한 최후의 전장"이라고 말했다.이어 "제 역할을 다하지 못한 보수 정치로 인해 얼마나 근심이 크셨느냐"면서도 "부도 위기에 처한 회사라 할지라도 다시 환골탈태해 혁신 기업으로 거듭나려면 일 잘하는 직원 한 명쯤은 남겨둬야 한다"고 강조했다.그는 정부의 부동산 정책에 대해 강도 높게 비판을 쏟아냈다.오 후보는 "지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 다른 누구도 아닌 5년 전 더불어민주당 정권이 똑같이 자행했던 일"이라며 "서울 역시 재개발·재건축을 죄악시한 민주당 시정 10년 동안 주택 공급은 빙하기에 접어들고 좌파 시민단체는 서울시를 ATM 지급기로 삼았다"고 꼬집었다.더불어민주당 서울시장 후보로 선출된 정원오 전 성동구청장에 대해서도 언급했다.오 후보는 "대한민국의 미래, 그 심장인 서울에 대한 정 후보의 철학과 생각이 조금씩 드러나고 있는 만큼 서울시민들이 현명한 판단을 해나가실 것"이라며 "정 후보의 행정 철학이 자기 발목을 묶을 것이라 본다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com