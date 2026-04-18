홈 한경BUSINESS [속보] 이란 "호르무즈 해협 다시 통제···미군 봉쇄 해제 요구" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604189848b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.18 18:08 수정2026.04.18 18:08 강홍민 기자 연합뉴스이란 "호르무즈 해협 다시 통제···미군 봉쇄 해제 요구"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 X의 오래된 미래, 네이버 인조이재팬 [EDITOR's LETTER] 오세훈 "서울 내주면 이재명 정권 폭주 못 막아" TV 넘고 유튜브 건너 다시 극장…스탠드업 코미디를 찾는 사람들 이란 전쟁發 인플레에 미국 선거구도 바뀌나[글로벌 현장] 세상에는 왜 멍청한 사람들이 많을까