네로플러스, 한·중 협력 통해 K-뷰티 사업 확장… 헬스케어 시장 공략

국내 안티에이징 전문기업 ㈜네로플러스가 중국 여성 헬스케어 시장 공략에 나선다. 네로플러스는 지난 16일 판교스타트업캠퍼스에서 중국 산둥성 린이시 소재 여성 헬스케어 전문기업 미수여성스포츠(美修建身管理) 유한공사와 K-뷰티 사업 공동투자 계약을 체결했다고 밝혔다.또한 국내 여성전문 코스메틱 기업 ㈜제나셀과 3자 업무협약(MOU)을 추가로 체결하며, 한중 양국 간 안티에이징 미용기기와 기능성 화장품 분야의 공동 사업화를 본격 추진하기로 했다.이번 협약을 통해 네로플러스는 자사 K-뷰티 브랜드 '뤼미에르-K(LUMIERE-K)'를 중심으로 여성 전용 기능성 화장품과 미용기기 '포미(FoMi)'를 결합한 원스톱 솔루션을 제공할 계획이다.협약에 참여한 제나셀은 식물성 줄기세포 배양액 기반의 헬스케어 및 코스메틱 솔루션을 개발하는 기업으로, '궁(宮) 건강'을 중심으로 한 이너뷰티 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.한용찬 네로플러스 회장은 "한국의 기술력과 중국의 유통 네트워크를 결합해 '뤼미에르-K' 브랜드의 경쟁력을 중국 시장에 적극 알릴 것"이라며 "AI 기술을 접목한 VIP 건강검진센터와 맞춤형 안티에이징 센터 구축도 함께 추진 중"이라고 밝혔다.중국 측 파트너인 미수여성스포츠 유한공사는 여성 헬스 및 체형 관리 전문기업으로, 린이시 내 다수의 여성 회원을 보유하고 있으며 여성 대상 원스톱 건강 관리 플랫폼을 운영하고 있다.고정정(高婷婷) 대표는 "중국 내 K-뷰티 수요는 지속적으로 증가하고 있다"며 "네로플러스의 미용기기 포미와 제나셀의 기능성 화장품을 사용한 결과 고객 만족도가 높아 향후 사업 전망이 기대된다"고 말했다.세 기업은 향후 차세대 안티에이징 제품 공동 개발을 비롯해 유통 플랫폼 공동 운영, 한중 마케팅 확대 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com