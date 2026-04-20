네로플러스, 한·중 협력 통해 K-뷰티 사업 확장… 헬스케어 시장 공략

또한 국내 여성전문 코스메틱 기업 ㈜제나셀과 3자 업무협약(MOU)을 추가로 체결하며, 한중 양국 간 안티에이징 미용기기와 기능성 화장품 분야의 공동 사업화를 본격 추진하기로 했다.
이번 협약을 통해 네로플러스는 자사 K-뷰티 브랜드 '뤼미에르-K(LUMIERE-K)'를 중심으로 여성 전용 기능성 화장품과 미용기기 '포미(FoMi)'를 결합한 원스톱 솔루션을 제공할 계획이다.
협약에 참여한 제나셀은 식물성 줄기세포 배양액 기반의 헬스케어 및 코스메틱 솔루션을 개발하는 기업으로, '궁(宮) 건강'을 중심으로 한 이너뷰티 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.
한용찬 네로플러스 회장은 "한국의 기술력과 중국의 유통 네트워크를 결합해 '뤼미에르-K' 브랜드의 경쟁력을 중국 시장에 적극 알릴 것"이라며 "AI 기술을 접목한 VIP 건강검진센터와 맞춤형 안티에이징 센터 구축도 함께 추진 중"이라고 밝혔다.
중국 측 파트너인 미수여성스포츠 유한공사는 여성 헬스 및 체형 관리 전문기업으로, 린이시 내 다수의 여성 회원을 보유하고 있으며 여성 대상 원스톱 건강 관리 플랫폼을 운영하고 있다.
고정정(高婷婷) 대표는 "중국 내 K-뷰티 수요는 지속적으로 증가하고 있다"며 "네로플러스의 미용기기 포미와 제나셀의 기능성 화장품을 사용한 결과 고객 만족도가 높아 향후 사업 전망이 기대된다"고 말했다.
세 기업은 향후 차세대 안티에이징 제품 공동 개발을 비롯해 유통 플랫폼 공동 운영, 한중 마케팅 확대 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 계획이다.
김혜인 기자 hyein51@hankyung.com
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