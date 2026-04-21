홈 한경BUSINESS [속보] 트럼프 "이란과 훌륭한 합의할 것…휴전 연장 원치 않는다" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604217139b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.21 22:12 수정2026.04.21 22:12 강홍민 기자 연합뉴스트럼프 "이란과 훌륭한 합의할 것…휴전 연장 원치 않는다"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “없어서 못 판다” LS일렉트릭, 초고압 변압기 매출 83% 폭증…수주잔고 5.6조 “이미 너무 늦었다” Z세대 기후 피로감 커졌다 3일 전 예약 취소하고 환불 하면 끝?… 캠핑장 ‘갑질’ 부추기는 공정위 규정 강릉 송정지구 '강릉 우미 린 더 프리미어' 공급 기능성 화장품 경쟁 속 프로모션 확대… 종근당건강 스템벨, 아이크림 출시 1주년 이벤트