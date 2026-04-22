애니텍, 한-인도 경제협력 행사서 현지 시멘트 기업과 자원순환 설비 MOU 체결

- 시멘트 생산 과정서 발생하는 폐기물 처리 및 염화칼륨 생산 시스템 현장 적용 예정

국내 기술 기업 애니텍이 4월 20일 한-인도 경제협력 행사에 경제사절단으로 참석하여 인도 현지 시멘트 제조 기업 JK Cement와 업무협약(MOU)을 체결했다.인도 백색시멘트 시장 1위 업체인 JK Cement와 애니텍은 시멘트 공정 중 발생하는 부산물인 CBS-dust(Chlorine Bypass System dust)를 산업 자원으로 전환하는 설비의 구축과 운영을 공동으로 추진한다.이번 공동 사업의 핵심은 애니텍의 이산화탄소(CO2) 직접 포집 및 활용(CCU) 기술이다. 이 방식을 통해 CBS-dust를 처리하여 비료 및 산업용 기초 원료로 활용되는 염화칼륨(KCl)을 생산하게 된다. 애니텍은 해당 공정을 통해 생산될 고순도 염화칼륨에 대해 수요처와 사전 구매 계약을 완료하여 안정적인 사업 구조를 확립했다.애니텍이 보유한 이산화탄소 포집 및 자원화 기술은 산업통상자원부 국가 R&D 과제로 연구되었으며, 정부 출연 연구기관의 기술 이전 절차를 거쳐 현장 적용이 가능해졌다. 현재 애니텍은 인도 내 여러 시멘트 회사들과 기술 도입을 위한 후속 계약 논의를 이어가고 있다.애니텍은 향후 유럽 시장 진출을 목표로 프랑스 시멘트 기업과도 관련 기술 검증 절차를 진행 중이다. 애니텍 관계자는 JK Cement와의 협약을 시작으로 포집 및 자원 전환 기술 기반의 설비 수출을 확대하여 향후 관련 해외 시장에서의 점유율을 늘려나갈 계획이라고 덧붙였다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com