한-아세안 폐기물 관리체계 강화 및 프로젝트 파이프라인 논의
8개 핵심 투자 프로젝트 도출, 투자 규모 1억달러 달해

GGGI, 한-아세안 고형폐기물 협력사업 투자 확대
글로벌녹색성장기구(GGGI)는 23일 한-아세안 협력기금(ASEAN-Korea Cooperation Fund, AKCF)의 지원으로, 한국환경공단 등과 함께 ‘지속가능한 도시를 위한 한국-아세안 통합 도시 고형폐기물 관리(IMSWM) 협력사업’의 일환인 제3차 지식공유 프로그램을 성공적으로 마무리하고 투자 규모를 확대하기로 했다고 전했다.

지난 4월 20일부터 24일까지 코트야드 바이 메리어트 서울 보타닉 파크 호텔에서 열린 이번 행사는 동 사업의 마지막 지식공유 단계로, 아세안 회원국(AMS) 및 사무국, 민간 부문 관계자들이 참여하여 투자 연계를 위한 협력 기반을 공고히 다졌다.

2023년부터 2026년까지 한-아세안 협력기금을 통해 약 730만 달러 규모로 추진된 본
사업은 아세안 회원국의 폐기물 관리 체계를 강화하고 실질적인 투자가 가능한
프로젝트 파이프라인을 구축하는 데 역량을 집중해 왔다.

특히 이번 사업은 태국, 인도네시아, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등 아세안 5개국에서 총 8개의 핵심 투자 프로젝트를 도출하는 결실을 보았으며, 그 잠재적 투자 규모는 약 1억 달러에 달할 것으로 예상된다.

주요 프로젝트에는 ▲유기성 폐기물 재자원화, ▲자원 회수 및 재활용, ▲폐기물 에너지화(WtE) 등 혁신적인 녹색 기술이 포함되어 있으며, 기술적·경제적 타당성 확보를 위해 현재 사전타당성조사(PFS) 및 타당성조사(FS)를 진행하고 있다.

또한 테마형 폐기물 채권 등 다각화된 금융 구조를 결합하여 상당한 규모의 민간 자본의 투자 참여 가능성을 효과적으로 입증했다.

말레 포파나 글로벌녹색성장기구(GGGI) 아시아지역국장은 “이번 사업은 공공 재원의 한계를
넘어 민간 자본이 아세안 기후 시장에 연착륙할 수 있는 검증된 투자 모델을 제시했다는 데 큰 의미가 있다”며 “한국의 혁신 기술과 아세안의 현지 수요간 시너지가 순환경제로의 전환을 이끄는 핵심 동력으로 작용할 것”이라고 강조했다.

구현화 기자 kuh01@hankyung.com