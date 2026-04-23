GGGI, 한-아세안 고형폐기물 협력사업 투자 확대

한-아세안 폐기물 관리체계 강화 및 프로젝트 파이프라인 논의

8개 핵심 투자 프로젝트 도출, 투자 규모 1억달러 달해

글로벌녹색성장기구(GGGI)는 23일 한-아세안 협력기금(ASEAN-Korea Cooperation Fund, AKCF)의 지원으로, 한국환경공단 등과 함께 ‘지속가능한 도시를 위한 한국-아세안 통합 도시 고형폐기물 관리(IMSWM) 협력사업’의 일환인 제3차 지식공유 프로그램을 성공적으로 마무리하고 투자 규모를 확대하기로 했다고 전했다.지난 4월 20일부터 24일까지 코트야드 바이 메리어트 서울 보타닉 파크 호텔에서 열린 이번 행사는 동 사업의 마지막 지식공유 단계로, 아세안 회원국(AMS) 및 사무국, 민간 부문 관계자들이 참여하여 투자 연계를 위한 협력 기반을 공고히 다졌다.2023년부터 2026년까지 한-아세안 협력기금을 통해 약 730만 달러 규모로 추진된 본사업은 아세안 회원국의 폐기물 관리 체계를 강화하고 실질적인 투자가 가능한프로젝트 파이프라인을 구축하는 데 역량을 집중해 왔다.특히 이번 사업은 태국, 인도네시아, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등 아세안 5개국에서 총 8개의 핵심 투자 프로젝트를 도출하는 결실을 보았으며, 그 잠재적 투자 규모는 약 1억 달러에 달할 것으로 예상된다.주요 프로젝트에는 ▲유기성 폐기물 재자원화, ▲자원 회수 및 재활용, ▲폐기물 에너지화(WtE) 등 혁신적인 녹색 기술이 포함되어 있으며, 기술적·경제적 타당성 확보를 위해 현재 사전타당성조사(PFS) 및 타당성조사(FS)를 진행하고 있다.또한 테마형 폐기물 채권 등 다각화된 금융 구조를 결합하여 상당한 규모의 민간 자본의 투자 참여 가능성을 효과적으로 입증했다.말레 포파나 글로벌녹색성장기구(GGGI) 아시아지역국장은 “이번 사업은 공공 재원의 한계를넘어 민간 자본이 아세안 기후 시장에 연착륙할 수 있는 검증된 투자 모델을 제시했다는 데 큰 의미가 있다”며 “한국의 혁신 기술과 아세안의 현지 수요간 시너지가 순환경제로의 전환을 이끄는 핵심 동력으로 작용할 것”이라고 강조했다.구현화 기자 kuh01@hankyung.com