트럼프 “이스라엘·레바논 정상 백악관 초청”

사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 레바논 간의 휴전을 3주 더 연장하기로 했다고 밝혔다.23일(현지 시간) CNN에 따르면 크럼프 대통령은 이날 백악관에서 이스라엘과 레바논 대표단의 회의를 주재한 뒤 소셜미디어 트루스소셜을 통해 ”회의는 매우 잘 진행됐다“며 ”미국은 레바논이 헤즈볼라로부터 스스로를 보호할 수 있도록 지원하기 위해 협력할 것“이라고 강조했다.이어 백악관 오벌오피스에서 기자들과 만나 ”앞으로 몇 주 안에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 조셉 아운 레바논 대통령이 백악관을 방문하게 될 것으로 생각한다“고 덧붙였다.이번 휴전 연장은 지난 16일 발표된 ‘10일 간의 휴전’에 이은 후속 조치다.트럼프 대통령은 ”두 나라는 서로 이웃이지만 지금까지 정상 간 만남이 없었다“며 ”양국이 실제로 만난다면 매우 역사적인 일이 될 것이며 올해 안에 평화가 이뤄질 큰 기회가 있다“고 강조했다.다만 헤즈볼라 변수를 언급하는 3주간의 휴전 상황을 예의주시해야 한다고 지적했다.마코 루비오 국무장관 역시 이번 휴전 연장으로 ”양국이 추구하는 항구적인 평화를 위해 계속 협력할 시간을 벌어준다“고 평가했다.루비오 장광은 ”레바논 국민은 평화롭고 번영하는 나라에서 살 자격이 있다”며“문제는 자국 영토 내에서 활동하는 한 조직, 즉 테러 조직에 있다. 그 위협은 제거돼야 한다”고 설명했다.한편 이스라엘과 레바논은 1948년 이스라엘 건국 이후 사실상 전쟁 상태를 유지해 왔다. 트럼프 행정부가 양국의 ‘포괄적인 평화’ 을 목표로 중재를 목표로 하고 있다고 CNN은 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com