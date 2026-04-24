달모어, 리차드 패터슨 첫 방한… 마스터 클래스 개최

위스키의 거장 '리차드 패터슨'과 함께하는 마스터 클래스 (사진제공=제이트레이딩컴퍼니)

달모어(Dalmore)의 마스터 블렌더 리차드 패터슨이 한국을 공식 방문한다.달모어는 1839년 스코틀랜드 하이랜드에서 시작된 이후, 캐스크 숙성과 장인정신을 기반으로 한 하이엔드 싱글몰트 위스키로 자리매김해왔다. 달모어의 사슴 엠블럼은 스코틀랜드 역사 속 실존 사건에서 비롯된 상징이다. 매켄지 가문이 사냥 중이던 알렉산더 3세를 위기에서 구해낸 일화 이후, 왕이 직접 가문에 사슴 문장을 하사한 것으로 전해진다. 이 이야기는 스코틀랜드 국립 박물관에도 관련 기록과 함께 전시되어 있으며, 현재까지도 달모어 브랜드의 핵심 헤리티지로 계승되고 있다. 이러한 역사적 배경은 달모어가 지닌 상징성과 프리미엄 이미지를 더욱 공고히 한다.리차드 패터슨은 달모어의 정체성과 철학을 구축해온 핵심 인물로 50년 이상 캐스크 숙성 및 블렌딩 혁신을 주도해온 위스키 업계의 거장이다. 이번 방한은 국내 소비자와의 첫 공식 대면이라는 점에서 관심을 받고 있으며, 방문 첫째 날 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 진행될 마스터 클래스를 통해 달모어의 헤리티지와 철학을 직접 공유할 예정이다.마스터 클래스에서는 빈티지 2006년, 2009년, 21년 숙성 원액 테이스팅이 진행되며, 국내 출시 예정인 17년 제품도 소개된다. 브랜드 파티에서는 다양한 콘텐츠와 함께 칵테일 프로그램이 운영된다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com