HD현대가 현지시간 4월 23일 미국 버지니아주 알링턴의 미 해군연구청(ONR) 본사에서 ONR 과제 수주 계약식을 체결하는 모습. 사진 첫번째 줄 왼쪽부터 HD한국조선해양 미래기술연구원장 장광필 부사장, 미 해군연구청 레이첼 라일리 청장, 서울대 조선해양공학과 김용환 교수. 사진=HD현대

HD현대가 국내 기업으로는 처음으로 미국 해군연구청(ONR)의 핵심 연구 과제를 수주하며 한미 해군 협력의 지평을 넓히고 있다.HD현대는 최근 미국 버지니아주 알링턴 소재 미 해군연구청 청사에서 함정 성능 개선 및 건조 생산성 향상을 위한 연구 과제 두 건에 대한 수주 계약을 체결했다고 밝혔다.ONR은 미국 해군성 산하 기관으로, 해군과 해병대의 과학기술 연구개발(R&D) 전략을 총괄하는 핵심 기구다.이번 계약 체결식에는 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장(부사장)과 레이첼 라일리 미 해군연구청장 등이 참석했다.이번 수주를 통해 HD현대는 인공지능(AI) 기술을 접목해 함정의 작전 수행 능력을 극대화하는 성능 개선 과제를 수행하게 된다.해당 연구에는 HD현대가 보유한 첨단 디지털 선박 기술력이 투입된다.구체적으로는 HD현대중공업과 서울대 조선해양공학과 김용환 교수팀이 공동으로 참여해 기술 개발의 전문성을 높일 계획이다.동시에 HD현대는 첨단 제조 공법을 활용해 함정 건조의 효율성과 생산성을 획기적으로 높이는 기술 개발 과제도 함께 수주했다.이 연구는 그룹 내 기술 컨트롤타워인 HD한국조선해양 미래기술연구원이 전담하여 수행할 예정이다.업계에서는 이번 수주가 HD현대가 미 해군의 함정 설계부터 건조까지 전 과정에 걸쳐 공동 연구를 수행하는 '핵심 파트너' 지위를 확보했다는 데 큰 의미를 두고 있다.특히 진입 장벽이 높은 미국 해군 방산 분야에서 한국의 첨단 함정 기술력이 공인받았다는 평가다.주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업대표)은 "이번 ONR 과제 수주를 계기로 미국과 함정 분야 협력을 더욱 확대해 나가게 됐다"며, "대한민국 국가대표라는 자부심으로 K해양방산의 영토를 넓혀 나가는데 총력을 다할 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com