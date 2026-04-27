왼쪽부터 휴젠뜨NOVA, 휴젠뜨ZP, 휴벤코5, 휴벤ECO

환기·공기질 관리 가전에 대한 수요가 커지는 가운데, 디자인 경쟁력이 제품 차별화의 요소로 부각되고 있다. 특히 실내 공기질 관리가 주거 환경의 핵심 요소로 자리 잡으면서 기능뿐 아니라 사용 경험과 외관 설계까지 종합적으로 평가하는 흐름이 뚜렷해지는 모습이다.이런 흐름 속에서 환기가전 기업 힘펠이 최근 국제 디자인 공모전에서 잇따라 성과를 내며 제품 경쟁력을 드러냈다. 회사는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 '레드닷 디자인 어워드 2026' 제품 디자인 부문에서 본상을 수상하며 4관왕을 달성했다고 밝혔다. 'iF 디자인 어워드 2026' 수상에 이어 주요 글로벌 디자인 평가에서 결과를 이어간 것이다.이번에 선정된 제품은 시스템 환기가전 '휴벤 ECO'를 비롯해 룸컨트롤러 '휴벤코5', 욕실용 환기가전 '휴젠뜨 NOVA'와 '휴젠뜨 ZP'이다. 공기질 센서를 기반으로 자동 환기 기능을 구현하거나, 실내 공기 데이터를 시각적으로 제공하는 방식 등 사용자 인터페이스 개선에 초점을 맞춘 점이 특징으로 꼽힌다.최근 환기가전 시장은 미세먼지와 실내 공기질 관리에 대한 관심이 높아지면서 꾸준히 확대되는 추세다. 한국환경산업기술원 등에 따르면 공기청정기와 환기 시스템을 포함한 실내 공기질 관리 시장은 주거·상업시설을 중심으로 적용 범위가 넓어지고 있다. 이에 따라 기존 가전업체뿐 아니라 건설사, 시스템 에어컨 기업들도 관련 제품 개발에 속도를 내고 있다.업계에서는 단순 성능 경쟁에서 벗어나 디자인과 사용 편의성까지 포함한 통합 경험이 구매 결정에 영향을 미치는 비중이 커지고 있다는 분석이 나온다. 특히 욕실, 거실 등 공간별 특성에 맞춘 제품 설계가 강조되면서 가전의 '인테리어화' 흐름도 뚜렷해지고 있다.이와 관련해 힘펠 관계자는 "앞으로도 공기질 관리와 공간 경험을 아우르는 환기 솔루션을 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com