BMW, BYD 앞세운 도이치모터스 실적 '훨훨'

올해 1분기 영업익 전년대비 32% 늘어

권혁민 부회장의 BYD 승부수 통해

독일의 프리미엄 수입차인 BMW와 세계 1위 전기차 업체인 BYD 국내 판매 딜러사인 도이치모터스가 올해 1분기 실적 개선에 성공했다.도이치모터스는 등 도이치오토모빌그룹을 이끄는 권혁민 부회장(사진)은 슈퍼카 브랜드인 람보르기니와 에스턴마틴, 맥라렌 등 멀티 브랜드로 판매망을 확장하며 공격적인 성장을 이어가고 있다.도이치모터스는 올해 1분기 매출(연결기준)이 6374억원으로 전년 동기 대비 10.2% 증가했다고 27일 발표했다.같은 기간 영업이익은 32% 늘어난 104억원을 기록했다. 당기순이익은 2억 원으로 전년 동기(17억 원 손실) 대비 흑자 전환에 성공했다.주력 브랜드인 BMW의 안정적인 판매 속에 신성장동력인 전기차 브랜드 BYD의 판매 호조가 성장을 견인했다고 회사측은 설명했다. 특히 자회사 DT네트웍스는 BYD 사업 확대에 따른 초기 투자 비용 부담을 털어내고 설립 이후 첫 분기 흑자 전환에 성공했다.도이치모터스는 올 1분기 실적에 과거 5개년(2020~2024년)에 대한 통합 세무조사 결과에 따른 추가 납부 세액을 비용으로 전액 인식해 반영했다. 세무 리스크를 해소함으로써 재무적 불확실성을 제거했다는 평가가 나온다.도이치모터스는 지난 3월 발표한 '기업가치 제고 계획(밸류업 프로그램)'에 따라 올해도 전년 이상의 배당 수준을 목표로 하는 등 주주환원 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.도이치모터스를 포함한 도이치오토모빌그룹을 이끌고 있는 권 부회장은 미국 일리노이대 경제학과를 졸업한 후 삼성물산 상사 부문에서 국제 비즈니스 업무 경험을 쌓았다. 2016년 도이치모터스 전략기획실에 입사한 후 세일즈와 AS, 마케팅, 딜러 네트워크 등의 분야를 두루 거쳤다.권혁민 도이치모터스 대표는 “2026년은 글로벌 전기차 시장을 선도하는 BYD의 성과가 본격적으로 가시화되며 전사적인 체질 개선이 이뤄지는 원년이 될 것”이라며 “강력한 실적 회복을 바탕으로 기업가치를 높이고 주주가치 극대화에 최선을 다하겠다”고 강조했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com