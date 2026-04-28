“외국인 고객 잡자” 신세계인터내셔날, K뷰티·패션 총공세

일본, 중국 황금연휴 맞춰 외국인 고객 공략

자사 뷰티 브랜드 중심 할인·사은 행사 진행

K패션, 플래그십 스토어 중심 프로모션 마련

신세계인터내셔날이 외국인 고객 유치에 적극적으로 나선다.28일 신세계인터내셔날은 28일 일본 골든위크(4월 29일~5월 6일)와 중국 노동절 연휴(5월 1일~5일)에 맞춰 외국인 고객 대상 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.방한 수요가 급증하는 시기에 맞춰 K뷰티와 K패션을 앞세운 대규모 프로모션을 펼치며 매출 확대와 글로벌 고객 접점 강화에 속도를 낸다는 전략이다. 업계에 따르면 4월 말부터 5월 초 기간은 최대 성수기로 꼽힌다. 방한 외국인이 급증할 것으로 예상되면서 기업들은 마케팅을 강화하고 있다. 한국관광공사에 따르면 올해 1분기 방한 외래 관광객은 476만명으로 사상 최대를 기록했다.이번 행사는 오는 30일부터 5월 10일까지 여권을 소지한 외국인 고객을 대상으로 진행한다. 구체적인 행사 기간은 유통사 및 브랜드별로 차이가 있다. 대상 브랜드는 K뷰티의 연작, 비디비치, 어뮤즈와 럭셔리 뷰티 브랜드 스위스퍼펙션, K패션의 스튜디오 톰보이, 보브, 델라라나, 일라일 등이다.뷰티부문에서는 할인과 사은 혜택을 병행한다. 연작은 신세계면세점 명동점 매장에서 제품을 구매하는 외국인 고객에게 15% 할인 혜택과 함께 전초 컨센트레이트 마스크를 사은품으로 증정한다. 롯데면세점 온라인몰에서 5월 7일까지 구매한 고객에게도 특별 사은품을 증정한다. 백화점 입점 매장에서는 외국인 고객에게 10% 할인을 제공하고, 시코르 입점 매장에서는 스킨퍼펙팅 글로우 업 프렙 워터 50ml 기획 제품을 특별 가격으로 선보이며, 제품 구매 시 워터 20ml를 추가 증정한다.스위스퍼펙션은 백화점 매장에서 첫 구매 고객에게 10% 할인과 함께 인기 제품인 밸런싱워터 기획세트를 최대 30% 할인 판매하며, 면세점에서는 2개 구매 시 20%, 3개 구매 시 30% 할인을 제공하고 밸런싱워터(30ml)를 증정한다.비디비치 역시 백화점 매장에서 외국인 고객 대상 15% 할인을 제공하며, 면세점 매장에서는 구매 고객에게 금액대별 사은품을 증정한다.글로벌 MZ세대를 겨냥한 색조 브랜드 어뮤즈는 성수 플래그십 스토어에서 골든위크 한정으로 구매 고객 대상 러기지택을 증정하며, 5만원 이상 구매 시 마이 어뮤즈 트래블 파우치를 증정한다.글로벌 니치 향수 브랜드도 외국인 대상 특별 프로모션에 참여한다. 딥티크, 산타마리아노벨라, 메종 프란시스 커정, 바이레도, 엑스니힐로 등은 백화점 매장에서 5~10% 할인 혜택을 제공한다. 딥티크 성수와 가로수길 플래그십 스토어에서는 외국인 고객 대상 10% 할인을 제공하고, 로에베퍼퓸 성수 플래그십 스토어에서는 구매 고객에게 로에베 스티커를, 홈 프래그런스 구매 고객에게 토마토 세라믹을 증정한다. 또한 50만원 이상 구매 고객에게는 캔디 박스를 증정한다.K패션 브랜드 스튜디오 톰보이와 보브에서도 다양한 사은 행사를 준비했다. 신세계백화점 본점, 강남점, 센텀시티점, 타임스퀘어점에 입점된 스튜디오 톰보이와 보브 매장에서는 5월 10일까지 신세계백화점 글로벌 멤버십 회원 중 외국인 고객을 대상으로 10% 사은행사와 10% 추가 할인 행사를 진행한다.청담·도산 일대 플래그십 스토어에서는 럭셔리 브랜드 프로모션을 강화했다. 브루넬로 쿠치넬리, 엠포리오 아르마니, 알렉산더 왕, 사카이, 어그 등 주요 브랜드에서 5월 31일까지 외국인 고객에게 추가 10% 할인을 제공한다.신세계인터내셔날 관계자는 “다가오는 황금 연휴 기간은 글로벌 고객에게 브랜드를 알리고 매출을 확대할 수 있는 중요한 시기”라며 “영업·마케팅·MD 등 전사적으로 외국인 고객 확보에 총력을 기울이고 있다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com