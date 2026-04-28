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이재명 대통령은 28일 하정우 AI미래기획수석의 사직서를 재가했다.이날 강유정 청와대 수석대변인에 따르면 "이재명 대통령이 어려운 결정 존중한다"며 하 수석의 사직서를 흔쾌히 수락했다고 밝혔다.이어 "어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다"고 전했다.한편 이 대통령은 전은수 청와대 대변인과 김성범 해수부 차관의 의원면직 재가도 완료했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com