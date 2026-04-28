홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령 'AI수석' 하정우 사직서 재가…“어려운 결정 존중” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604283362b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.28 17:39 수정2026.04.28 17:43 강홍민 기자 뉴스1이재명 대통령은 28일 하정우 AI미래기획수석의 사직서를 재가했다.이날 강유정 청와대 수석대변인에 따르면 "이재명 대통령이 어려운 결정 존중한다"며 하 수석의 사직서를 흔쾌히 수락했다고 밝혔다. 이어 "어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다"고 전했다. 한편 이 대통령은 전은수 청와대 대변인과 김성범 해수부 차관의 의원면직 재가도 완료했다. 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 SK㈜, SK에코플랜트 지분 4000억 추가 인수…"반도체·AI 중심 밸류업 가속" 서희건설, 부채비율 49.6%로 하락… 재무 건전성 확보 현대제철, 2년 연속 '지속가능성 챔피언' 선정…글로벌 ESG 리더십 입증 “환율 언제 잡히나”…'엎치락뒤치락' 4월에만 3.8% 급락 “대출 막히자 몰렸다” 소형 아파트 10억 시대