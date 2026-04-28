두산테스나 서안성사업장 전경. /사진=두산테스나

국내 반도체 테스트 분야 선두 기업인 두산테스나가 총 6000억원이 넘는 대규모 시설 및 장비 투자를 단행하며 미래 성장 동력 확보에 박차를 가한다.반도체 테스트 장비의 대대적인 확충은 물론, 그간 시장 상황에 따라 시기를 조율해 온 평택 제2공장 건설을 본격화하며 중장기적인 생산 능력 확대에 나선다는 구상이다.두산테스나는 글로벌 반도체 장비 기업인 테라다인(TERADYNE)과 세메스 등으로부터 약 1909억원 규모의 반도체 테스트 장비를 양수하기로 결정했다고 28일 공시했다.해당 장비들은 올해 연말까지 순차적으로 도입되어 반도체 테스트 인프라 확충에 투입될 예정이다.또한, 지난해 10월 발표했던 유형자산 양수 규모도 기존 1714억 원에서 2053억원으로 상향 조정했다.이는 어드반테스트(Advantest)와 세메스 등의 제품군에 대한 수요가 가파르게 증가함에 따라 투자 규모를 확대한 결과다.지연되었던 평택 제2공장 신설 투자도 본격적인 궤도에 오른다. 두산테스나는 총 2303억원을 투입해 평택에 제2공장을 건설한다고 공시했다.이번 투자는 급변하는 반도체 시장 상황에 맞춰 착공 시기를 검토해 온 끝에 내린 결정으로, 오는 2027년 11월 완공을 목표로 하고 있다.이번에 발표된 장비 양수액과 공장 투자비를 모두 합산하면 총 규모는 6265억원에 달한다. 이는 두산테스나가 반도체 후공정(OSAT) 시장 내 지배력을 강화하고, 차세대 반도체 수요에 선제적으로 대응하겠다는 의지로 풀이된다.두산테스나 관계자는 "이번 자산 양수와 공장 신설은 미래 성장을 위한 선제적 조치"라며 "인프라 확충을 통해 중장기적인 매출 증대와 영업이익 성장을 견인할 것으로 기대한다"고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com