홈 한경BUSINESS [속보] 트럼프 "이란, 우리에게 그들이 '붕괴상태'에 있다고 알려와" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202604283750b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.04.28 23:11 수정2026.04.28 23:11 강홍민 기자 연합뉴스트럼프 "이란, 우리에게 그들이 '붕괴상태'에 있다고 알려와"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 두산에너빌리티 창원공장서 협력사 직원 사망…노동부 조사 착수 트럼프 주니어 방한…내일 신세계 정용진 부인 콘서트 참석 두산테스나, 2303억 들여 평택 2공장 착공…시스템반도체 '슈퍼 사이클' 대비 삼성전자 VS 노조...법정으로 간 '파업 전쟁’ 李대통령 'AI수석' 하정우 사직서 재가…“어려운 결정 존중”