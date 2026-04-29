4월 28일 서울 나음소아암센터에서 강충식 SK이노베이션 부사장(왼쪽)과 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장이 '백혈병·소아암 치료비 지원 기부금 전달식' 중 기념촬영을 하고 있다. 사진=SK이노베이션

SK이노베이션이 올해로 19년째 백혈병·소아암 환아들을 위한 치료비 지원을 이어가며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.SK이노베이션은 28일 서울 나음소아암센터에서 강충식 SK이노베이션 부사장과 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장이 참석한 가운데 기부금 3억 원을 전달했다고 밝혔다.이번 성금은 SK이노베이션 계열 구성원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부해 조성한 ‘1% 행복나눔기금’으로 마련됐다.지난 2008년부터 시작된 이 사업의 누적 기부금은 총 67억 원에 달한다. 현재까지 700여 명의 환아가 혜택을 받았다.또한 수혜 가정의 의료비 부담은 평균 25%가량 경감된 것으로 나타났다. 고액의 치료비로 인해 치료를 중단하거나 경제적 위기에 처했던 가정들에 실질적인 ‘골든타임’을 확보해줬다는 평가다.소아암은 완치율이 90%에 육박하지만, 장기적인 치료 과정에서 발생하는 비용이 가계에 큰 부담이 된다.SK이노베이션의 지원은 환아들이 학업 중단이나 관계 단절 없이 치료에 전념할 수 있는 버팀목 역할을 하고 있다.강충식 SK이노베이션 부사장은 “구성원들이 자발적으로 뜻을 모아 조성한 ‘1% 행복나눔기금’이 백혈병·소아암 어린이들과 가족들에게 작은 희망이 되기를 바란다”며 “앞으로도 미래 세대가 건강하게 성장할 수 있도록 사회적 가치를 실천하는 다양한 지원을 이어가겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com