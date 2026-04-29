SK이노베이션은 28일 서울 나음소아암센터에서 강충식 SK이노베이션 부사장과 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장이 참석한 가운데 기부금 3억 원을 전달했다고 밝혔다.
이번 성금은 SK이노베이션 계열 구성원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부해 조성한 ‘1% 행복나눔기금’으로 마련됐다.
지난 2008년부터 시작된 이 사업의 누적 기부금은 총 67억 원에 달한다. 현재까지 700여 명의 환아가 혜택을 받았다.
또한 수혜 가정의 의료비 부담은 평균 25%가량 경감된 것으로 나타났다. 고액의 치료비로 인해 치료를 중단하거나 경제적 위기에 처했던 가정들에 실질적인 ‘골든타임’을 확보해줬다는 평가다.
소아암은 완치율이 90%에 육박하지만, 장기적인 치료 과정에서 발생하는 비용이 가계에 큰 부담이 된다.
SK이노베이션의 지원은 환아들이 학업 중단이나 관계 단절 없이 치료에 전념할 수 있는 버팀목 역할을 하고 있다.
강충식 SK이노베이션 부사장은 “구성원들이 자발적으로 뜻을 모아 조성한 ‘1% 행복나눔기금’이 백혈병·소아암 어린이들과 가족들에게 작은 희망이 되기를 바란다”며 “앞으로도 미래 세대가 건강하게 성장할 수 있도록 사회적 가치를 실천하는 다양한 지원을 이어가겠다”고 했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
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