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도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 지지율이 두 번째 집권 이후 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.로이터통신과 여론조사기관 입소스가 지난 24∼27일 나흘간 미국 성인 1014명을 대상으로 조사(오차범위 ±3.0%p)해 28일(현지시간) 공개한 여론조사 결과에 따르면 응답자의 34%가 트럼프 대통령의 국정 운영을 지지한다고 답했다.이는 지난 15∼20일 조사(36%) 때보다 2%p 하락한 수치다.트럼프 대통령의 지지율은 지난해 1월 취임 당시 47%를 기록한 바 있다. 이후 하락세를 보였으며 특히 지난 2월 28일 이란전 개시 이후 유가 상승 등의 영향으로 큰 타격을 입었다고 로이터 통신은 전했다.조사에서 응답자의 22%만이 생활비 문제와 관련한 트럼프 대통령의 대응을 긍정 평가했다. 이 역시 직전 조사(25%) 때보다 하락한 것이다.이번 조사는 총격 사건이 발생한 지난 25일 트럼프 대통령의 백악관 출입기자단 만찬 행사 전후 이뤄졌다. 대다수 응답은 총격 사건이 발생하기 이전에 수집됐다고 로이터는 밝혔다.로이터는 "미국인들은 생활비 문제와 이란과의 '인기 없는 전쟁'에 대한 트럼프 대통령의 대처에 점점 더 불만이 커지고 있다"고 분석했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com