오는 7월부터 트럼프 얼굴과 서명이 담긴 신규 여권 발급

사진=연합뉴스

미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 미 대통령의 얼굴이 새겨진 ‘특별 한정판 여권’이 발급된다.28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론에 따르면 미 국무부는 오는 7월부터 트럼프 대통령의 얼굴과 서명이 담긴 신규 여권을 발급할 예정이다.이 여권 표지 안쪽에는 근엄한 표정의 트럼프 대통령 얼굴과 함께 금색 서명이 들어가며 배경에는 미국 독립선언문이 정교하게 새겨진다.이번 한정판 여권은 워싱턴DC 소재 여권사무국을 직접 방문 할 경우에만 발급받을 수 있다. 온라인이나 타지 기역 사무국 신청 시에는 기존 디자인이 유지된다고 미 NBC 방송은 전했다.별도의 추가 비용은 없으며 준비된 재고가 소진될 때까지만 한시적으로 운영된다.한편 현재 미국 전역에서는 트럼프 대통령의 이름을 차용하는 이른바 ‘트럼프 각인’ 작업이 한창이다.워싱턴DC의 대표적 공연장 케네디센터의 명칭이 ‘트럼프 케네디 센터’로 변경됐으며 어린이 저축 프로그램인 ‘트럼프 계좌’와 100만 달러(약 15억원)를 내면 영주권을 주는 ‘트럼프 골드카드’도 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com