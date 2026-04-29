

특별한 배경도

저자는 지난

이 책의 가장 큰 특징은 부동산

좋은 자산을 오래 보유하는 사람만이 경제적 자유에 도달한다

이 책이 진짜로 말하고자 하는 것은 투자 자체보다도 삶의 방식에 가깝다

자산 가격과 환율은 치솟는데 노동소득 상승률은 이를 따라가지 못하는 시대다

내 삶에 적합한 부의 구조를 만들고 싶은 사람에게 이 책은 현실적인 출발점이 된다

남궁훈 기자 ngh96@hankyung.com 남궁훈 기자 ngh96@hankyung.com . 10년 뒤에도 비슷한 고민을 반복하고 싶지 않다면 최고의 투자 지침서를 놓치지 않길 바란다 내 삶에 적합한 부의 구조를 만들고 싶은 사람에게 이 책은 현실적인 출발점이 된다 , 열심히 살아왔지만 아직도 돈 문제 앞에서 막막한 독자에게는 잠재력이 무한한 부의 설계도를 건넨다 , 여러 투자 종목 사이에서 흔들리는 독자에게는 기준을 . 재테크를 이제 막 시작하는 독자에게는 방향을 , 무너지지 않는 자산 포트폴리오를 설계하는 능력이다 . 이런 때일수록 필요한 것은 불안에 휘둘리는 조급한 투자법이 아니라 자산 가격과 환율은 치솟는데 노동소득 상승률은 이를 따라가지 못하는 시대다 , 한 번의 선택보다 반복되는 작은 선택이 더 중요하다는 메시지는 오랜 경험에 기반한 투자 조언이다 . 눈부신 수익률보다 꾸준한 통제력이 중요하고 , 그리고 끝내 자산을 팔지 않고 지켜내는 인내심이 장기적으로 큰 차이를 만든다고 주장한다 , 부채를 다루는 태도 , 돈을 바라보는 관점 . 오히려 매일의 소비 습관 . 저자는 부자가 되는 길을 거창한 결심이나 특별한 재능의 영역이라 말하지 않는다 이 책이 진짜로 말하고자 하는 것은 투자 자체보다도 삶의 방식에 가깝다 . 부는 많이 아는 사람보다 오래 버티는 구조를 만든 사람에게 쌓인다는 단순하지만 강력한 원리가 책 전체를 관통한다 , 그 돈을 다시 자산으로 옮겨 복리 구조를 세우는 방식은 평범하지만 최선의 투자법이라 할 만하다 , 소비를 통제해 종잣돈을 만들고 . 자산의 본질을 현금흐름을 기준으로 구분하고 , 유동성 관리와 리스크 분산이 핵심이다 , 장기보유와 현금흐름 , 분산과 유연성 . 그래서 매도 유혹에도 자산을 끝까지 지키는 태도 좋은 자산을 오래 보유하는 사람만이 경제적 자유에 도달한다 . 어디서부터 시작할지 감이 없는 독자라면 명확한 가이드라인을 얻을 수 있을 것이다 , 그리고 현실적인 활용 방안까지 자세하게 설명한다 . 자산별 특징과 미래 전망 . 서로 성격이 다른 자산을 어떻게 조합해야 위기에도 흔들리지 않고 꾸준히 성장하는 자산군을 만들 수 있을지 고민한다 , 비트코인은 원화 약세와 구조적 불확실성에 대비하는 디지털 가치 저장 수단으로 정의한다 , 주식은 미래 성장과 상방을 여는 동력으로 . 부동산은 포트폴리오의 중심이 되는 앵커 자산으로 . 저자는 세 자산을 하나의 유기적인 시스템으로 본다 , 비트코인을 각각 따로 떼어놓고 설명하지 않는다는 점이다 , 주식 이 책의 가장 큰 특징은 부동산 , 각 자산군의 시너지 효과를 최대화하는 방법과 삶의 기준을 세우는 투자 원칙까지 모두 풀어낸다 . 투자 종목을 소개하는 데서 그치지 않고 10년간 평범한 사람을 위한 부의 설계도를 꾸준히 탐구하고 공유해온 투자 인플루언서이자 사업가다 저자는 지난 , 자산이 쌓이는 구조를 주체적으로 설계하는 것이다 . 결국 중요한 것은 소득의 크기가 아니라 , 소비자로만 살아서는 자본주의에서 결코 앞서갈 수 없다고 지적한다 . 더 많이 버는 것만으로는 부족하고 . 저자는 평범한 직장인일수록 더 치열하게 돈의 흐름을 이해해야 한다고 말한다 , 부동산 현금흐름 활용법과 절세까지 모든 부의 비밀을 담았다 , 노동소득으로 균형 잡힌 자산을 쌓아가는 법 . 소비자의 자리에서 생산자의 자리로 이동하는 법 . 이 책이 주목하는 것은 단기 시세차익이나 자극적인 투자 비법이 아니다 , 막대한 종잣돈도 없는 평범한 사람이라도 자본주의 원리를 이해하고 나 대신 일하는 자산 포트폴리오를 설계하는 법이 여기 있다 특별한 배경도 . 누구보다 열심히 살고 있는데 삶은 왜 좀처럼 나아지지 않을까 , 노동소득만으로는 미래를 대비하기 어렵다는 불안이 점점 커진다 , 집값과 물가는 계속 오르며 . 하지만 통장 잔고는 늘 제자리인 것 같고

대부분의 평범한 사람은 최선을 다해 일하며 살아간다