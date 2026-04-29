특별한 배경도, 막대한 종잣돈도 없는 평범한 사람이라도 자본주의 원리를 이해하고 나 대신 일하는 자산 포트폴리오를 설계하는 법이 여기 있다. 이 책이 주목하는 것은 단기 시세차익이나 자극적인 투자 비법이 아니다. 소비자의 자리에서 생산자의 자리로 이동하는 법, 노동소득으로 균형 잡힌 자산을 쌓아가는 법, 부동산 현금흐름 활용법과 절세까지 모든 부의 비밀을 담았다. 저자는 평범한 직장인일수록 더 치열하게 돈의 흐름을 이해해야 한다고 말한다. 더 많이 버는 것만으로는 부족하고, 소비자로만 살아서는 자본주의에서 결코 앞서갈 수 없다고 지적한다. 결국 중요한 것은 소득의 크기가 아니라, 자산이 쌓이는 구조를 주체적으로 설계하는 것이다.
저자는 지난 10년간 평범한 사람을 위한 부의 설계도를 꾸준히 탐구하고 공유해온 투자 인플루언서이자 사업가다. 투자 종목을 소개하는 데서 그치지 않고, 각 자산군의 시너지 효과를 최대화하는 방법과 삶의 기준을 세우는 투자 원칙까지 모두 풀어낸다.
이 책의 가장 큰 특징은 부동산, 주식, 비트코인을 각각 따로 떼어놓고 설명하지 않는다는 점이다. 저자는 세 자산을 하나의 유기적인 시스템으로 본다. 부동산은 포트폴리오의 중심이 되는 앵커 자산으로, 주식은 미래 성장과 상방을 여는 동력으로, 비트코인은 원화 약세와 구조적 불확실성에 대비하는 디지털 가치 저장 수단으로 정의한다. 서로 성격이 다른 자산을 어떻게 조합해야 위기에도 흔들리지 않고 꾸준히 성장하는 자산군을 만들 수 있을지 고민한다. 자산별 특징과 미래 전망, 그리고 현실적인 활용 방안까지 자세하게 설명한다. 어디서부터 시작할지 감이 없는 독자라면 명확한 가이드라인을 얻을 수 있을 것이다.
좋은 자산을 오래 보유하는 사람만이 경제적 자유에 도달한다. 그래서 매도 유혹에도 자산을 끝까지 지키는 태도, 분산과 유연성, 장기보유와 현금흐름, 유동성 관리와 리스크 분산이 핵심이다. 자산의 본질을 현금흐름을 기준으로 구분하고, 소비를 통제해 종잣돈을 만들고, 그 돈을 다시 자산으로 옮겨 복리 구조를 세우는 방식은 평범하지만 최선의 투자법이라 할 만하다. 부는 많이 아는 사람보다 오래 버티는 구조를 만든 사람에게 쌓인다는 단순하지만 강력한 원리가 책 전체를 관통한다.
이 책이 진짜로 말하고자 하는 것은 투자 자체보다도 삶의 방식에 가깝다. 저자는 부자가 되는 길을 거창한 결심이나 특별한 재능의 영역이라 말하지 않는다. 오히려 매일의 소비 습관, 돈을 바라보는 관점, 부채를 다루는 태도, 그리고 끝내 자산을 팔지 않고 지켜내는 인내심이 장기적으로 큰 차이를 만든다고 주장한다. 눈부신 수익률보다 꾸준한 통제력이 중요하고, 한 번의 선택보다 반복되는 작은 선택이 더 중요하다는 메시지는 오랜 경험에 기반한 투자 조언이다.
자산 가격과 환율은 치솟는데 노동소득 상승률은 이를 따라가지 못하는 시대다. 이런 때일수록 필요한 것은 불안에 휘둘리는 조급한 투자법이 아니라, 무너지지 않는 자산 포트폴리오를 설계하는 능력이다. 재테크를 이제 막 시작하는 독자에게는 방향을, 여러 투자 종목 사이에서 흔들리는 독자에게는 기준을, 열심히 살아왔지만 아직도 돈 문제 앞에서 막막한 독자에게는 잠재력이 무한한 부의 설계도를 건넨다.
내 삶에 적합한 부의 구조를 만들고 싶은 사람에게 이 책은 현실적인 출발점이 된다. 10년 뒤에도 비슷한 고민을 반복하고 싶지 않다면 최고의 투자 지침서를 놓치지 않길 바란다.
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