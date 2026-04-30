쇼핑과 금융의 결합…SSG닷컴, KB통장 낸다

KB국민은행 손잡고 ‘쓱머니 KB통장’ 출시



금융위원회 혁신금융서비스 지정

SSG닷컴 앱 내 가입부터 결제까지 ‘원스톱’ 이용 가능

SSG닷컴이 KB국민은행과 손잡고 쇼핑 혜택과 금융 서비스를 결합한 ‘쓱머니 KB통장’을 선보인다.이번 상품은 지난해 금융위원회로부터 ‘혁신금융서비스’로 지정받은 모델이다. 고객이 별도의 은행 앱 이동 없이 SSG닷컴 앱 내에서 금융상품 가입부터 결제까지 한 번에 이용할 수 있는 ‘생활밀착형 종합금융서비스’를 구축했다. 금융위는 통장 개설로 인한 이자를 이용자에 귀속시킬 수 있어 소비자 편익을 증가시킬 수 있다고 판단했다.‘쓱머니 KB통장’은 최대 200만 원 한도 내에서 연 최대 4.0%의 금리 혜택을 제공한다. 해당 통장을 간편결제 쓱페이(SSGPAY)로 등록하면 전용 결제 수단인 ‘쓱 KB Money 결제’가 자동 생성되며, 별도의 충전 과정 없이 SSG닷컴에서 즉시 사용 가능해 쇼핑 편의성을 대폭 높였다.사용자 중심의 이자 지급 방식도 도입했다. 고객이 ‘매일 이자 받기’ 서비스를 신청하면 이자가 즉시 반영돼 복리 효과를 체감할 수 있다. 적립 혜택 역시 업계 최고 수준으로 구성했다. ‘쓱 KB Money 결제’ 이용 시 결제 금액의 2.0%를 쓱머니(SSG MONEY)로 적립해 주는데, 이는 기존 충전 결제 적립률(1.5%) 대비 0.5%p 높다.SSG닷컴 관계자는 “이커머스와 금융의 경계를 허문 이번 서비스를 통해 고객들이 차별화된 쇼핑 혜택을 경험하길 바란다”며 “앞으로도 고객과 파트너사 모두가 만족할 수 있는 혁신적인 서비스를 지속 선보이겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com