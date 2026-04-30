포스코그룹 사옥. 사진=한국경제신문

포스코홀딩스가 글로벌 지정학적 위기 속에서도 리튬 사업 가동 본격화와 배터리 소재 부문의 흑자 전환에 힘입어 전년 동기 대비 개선된 경영 성적표를 받았다.포스코홀딩스는 30일 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 매출 17조 8760억 원, 영업이익 7070억 원, 당기순이익 5430억 원을 기록했다고 발표했다.이는 전년 동기 대비 매출액은 2.5%, 영업이익은 24.3% 각각 증가한 수치다.미국과 이란 간 전쟁으로 인한 에너지 공급망 불안과 금융시장 불확실성이 고조된 상황이었지만, 미래 먹거리인 2차전지 소재 부문의 성과가 실적 성장을 견인했다.특히 리튬 사업의 약진이 두드러졌다. 상업 생산을 시작한 포스코아르헨티나는 생산량 확대와 시세 상승에 힘입어 지난 3월 첫 월간 흑자를 달성했다.회사 측은 실적 개선세가 이어지면서 2분기에는 분기 단위 첫 흑자 전환이 가능할 것으로 내다봤다.포스코퓨처엠 역시 양극재 판매 확대와 고부가 제품 비중 증가로 흑자 전환에 성공했으며, 리사이클링 사업을 담당하는 포스코HY클린메탈도 가동률 제고를 통해 첫 분기 영업흑자를 기록했다.철강 부문에서는 포스코가 판매량 증가에도 불구하고 고환율에 따른 원료비 부담으로 이익이 다소 줄었으나, 해외 철강법인들의 원가 절감 노력이 이를 상쇄하며 부문 전체 이익은 증가세를 유지했다.인프라 부문의 포스코인터내셔널은 에너지 사업 호조로 견조한 실적을 냈고, 포스코이앤씨는 일회성 비용을 털어내며 흑자로 돌아섰다.한편 포스코홀딩스는 이날 2026년부터 2028년까지 적용될 새로운 중기 주주환원정책을 공개했다.기존 잉여현금흐름(FCF) 기준에서 탈피해, 비영업적·일회성 손익을 제외한 '조정 지배지분순이익'의 35~40%를 주주에게 돌려주는 성과연동형 정책을 도입한다.이는 철강과 에너지 소재 등 대규모 투자가 필요한 상황에서 배당의 안정성을 확보하고, 성장과 주주 가치 제고 사이의 균형을 맞추기 위한 조치로 풀이된다.신성장 동력 확보를 위한 현지화 및 탈탄소 전략도 구체화됐다. 포스코홀딩스는 지난 20일 인도 JSW스틸과 합작투자계약(JVA)을 맺고 현지에 조강 600만 톤 규모의 일관 생산체제를 구축하기로 했다.국내에서는 포항 수소환원제철(HyREX) 부지 조성 착수와 함께 오는 6월 광양 신규 전기로 가동을 앞두고 있어, 글로벌 수익을 국내 탈탄소 전환에 재투자하는 선순환 구조를 강화할 방침이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com