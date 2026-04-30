서울 중구 한화그룹 사옥. 사진=한화 제공

금융감독원이 발행 규모를 축소하며 배수진을 친 한화솔루션의 유상증자 계획에 다시 한번 브레이크를 걸었다.주주 소통 미흡과 ‘빚 돌려막기’ 식 증자라는 비판 여론이 거센 가운데, 당국이 투자자 보호를 근거로 엄격한 잣대를 들이대면서 한화솔루션의 재무구조 개선 작업은 미궁 속으로 빠져드는 형국이다.30일 금융감독원은 한화솔루션이 지난 17일 제출한 정정 증권신고서에 대해 재차 정정신고서 제출을 요구했다고 공시했다. 지난 9일 1차 요구에 이어 불과 3주 만에 나온 두 번째 제동이다.금감원은 신고서 심사 결과 형식적 요건 미비는 물론, 중요 사항 기재가 누락되거나 불분명해 투자자의 합리적 판단을 저해할 우려가 크다고 판단했다.이에 따라 유상증자 효력은 즉시 정지됐으며, 향후 청약 등 발행 절차 전반이 뒤로 밀리게 됐다.앞서 한화솔루션은 지난달 채무 상환을 목적으로 2조 4000억원 규모의 유상증자를 기습 발표해 시장의 공분을 샀다.업황 악화로 인한 신용등급 하락을 막기 위한 고육책이라는 입장이었으나, 주주들과의 소통 없이 대규모 물량을 쏟아낸 데다 자금 대부분을 빚 갚는 데 쓰겠다고 밝히면서 ‘주주에게 책임을 전가한다’는 비판이 쏟아졌다.논란이 커지자 한화솔루션은 증자 규모를 1조 8000억원으로 6000억원가량 줄이는 승부수를 던졌지만, 당국의 엄격한 심사 문턱을 넘기엔 역부족이었다.향후 전망은 가시밭길이다. 이번 2차 제동으로 자금 조달 일정이 불투명해지면서 고금리 상황 속 이자 부담은 더욱 커질 것으로 보인다.특히 증자를 통한 재무 건전성 확보가 늦어질 경우 실제 신용등급 하락으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.한화솔루션이 3개월 이내에 당국을 납득시킬 만한 정정안을 내놓지 못하면 이번 증자는 자동 철회된다.한화솔루션 측은 “당국의 요구를 무겁게 받아들이며, 지적 사항을 겸허히 새겨 성실하게 보완하겠다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com