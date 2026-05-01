도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

독일 주둔 미군 감축을 검토하고 있다고 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 이탈리아와 스페인에 대해서도 주둔 미군을 감축할 수 있다는 입장을 내비쳤다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 행정명령 서명을 마친 뒤 '스페인과 이탈리아에도 독일과 같은 조치를 검토할 것인가'라는 질문에 "아마도"라고 전했다.트럼프 대통령은 이번 이란전쟁에서 미국이 필요로 할 때 유럽이 지원에 나서지 않았다는 점을 거듭 지적했다.그러면서 "우리가 그들을 필요로 했을 때 그들은 없었다"며 "우리는 그 점을 기억해야 한다"고 강조했다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다"면서 "조만간 결정이 내려질 것"이라고 언급한 바 있다.유럽 전체 주둔 미군은 약 8만4000명 규모다. 이 가운데 독일에는 약 3만6000명이 주둔하고 있다.트럼프 대통령은 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협에서 유조선 통행을 위한 군함 지원을 요청했으나, 나토 유럽 동맹국들이 이에 응하지 않자 강한 불만을 드러내왔다.동맹국들이 미국의 요구에 부응하지 않은 데 대한 불만이 미군 재배치나 철수로 이어질 수 있다는 관측이 제기된 가운데, 트럼프 대통령이 실제 검토 가능성을 언급하면서 유럽 안보 태세에 미칠 영향에 관심이 쏠린다.김정우 기자 enyou@hankyung.com