우리나라 국민 10명 중 6명은 경로우대 받는 노인 연령을 70세로 올리는 데 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔다.한국갤럽은 오늘(1일) 노인 기준 나이를 만 65세에서 70세로 높이는 방안에 대해 찬성 59%, 반대 30%, 모름·응답 거절 등 의견 유보는 12%로 나타났다고 밝혔다.전 연령층에서 노인 기준 연령 상향에 대한 찬성 응답이 55∼65% 사이 분포를 보였다. 찬성 여론은 30대(65%)에서 가장 높았고 60대(55%)에서 가장 낮았다.이념 성향별로 보면 진보층의 68%, 보수층의 59%가 노인 기준 연령 상향에 찬성한다고 응답했다. 중도층에선 61%가, 자신의 이념 성향에 모름 또는 응답 거절로 답한 응답자는 36%가 찬성했다.이번 조사는 한국갤럽이 지난달 29일부터 30일까지 성인남녀 1002명을 대상으로 실시했다. 조사 방법은 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.김정우 기자 enyou@hankyung.com