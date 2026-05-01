[속보]"트럼프, '최후의 일격' 고려"...45분간 새 군사옵션 보고받아

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 대응을 위한 새로운 군사 옵션을 보고받았다는 보도가 나왔다. 단기 공습부터 지상군 투입 가능성까지 다양한 시나리오가 포함된 것으로 알려지며 중동 긴장이 다시 고조되고 있다.1일(현지시간) 이스라엘 N12 방송에 따르면 미군의 중동 지역 작전계획을 총괄 지휘하는 중부사령부(CENTCOM)의 브래드 쿠퍼 사령관과 댄 케인 미 합참의장은 미 동부시간으로 지난달 30일 45분에 걸쳐 트럼프 대통령에게 이란 작전 계획을 브리핑했다고 미국 고위급 관리 2명이 전했다.트럼프 대통령은 과거에도 유사한 보고를 받은 뒤 군사 행동을 결정한 전례가 있다. N12는 미국과 이스라엘이 이란 공습에 나서기 이틀 전인 2월 26일에도 같은 형식의 브리핑이 이뤄졌고 이 결정이 전쟁 개시에 영향을 미쳤다고 설명했다.이번 브리핑은 이란과의 협상 교착 상황을 돌파하거나 군사적 압박을 강화하기 위한 선택지 검토 성격으로 해석된다. N12는 트럼프 대통령이 종전에 앞서 '최후의 일격'을 가하는 방안까지 진지하게 고려하고 있음을 시사한다고 분석했다.복수의 소식통에 따르면 CENTCOM은 단기간에 강한 타격을 가하는 공습 계획을 마련했으며 주요 인프라를 집중적으로 겨냥하는 방안이 포함된 것으로 전해졌다.이와 함께 호르무즈 해협 일부를 장악해 상선과 유조선 통항을 재개하는 시나리오도 보고됐을 가능성이 제기된다. 해당 방안에는 지상군 투입이 포함될 수 있다는 관측도 나온다. 또 이란의 농축 우라늄 재고를 확보하기 위한 미군 특수부대 작전 역시 선택지 중 하나로 거론된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com