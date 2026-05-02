머스크 지난해 장부상 보상액 234조 원 기록

시총 8.5조 달러 달성 시 최종 1조 달러(1480조 원) 보상

사진=연합뉴스

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 지난해 총보상액이 200조 원을 넘어서는 것으로 나타났다.1일(현지시간) 테슬라가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면 머스크CEO의 지난해 총보상액은 1584억 달러로 우리 돈 약 234조 원에 달한다.이는 단일 기업 CEO보상 으로는 이례적인 규모다.특히 이번 보상액은 지난해 11월 주주총회에서 승인받은 1조 달러(약 1480조 원) 규모의 초대형 보상안 중 일부다.이는 국내 대장주인 삼성전자의 시가총액(약 1316조원)을 훌쩍 뛰어넘는 액수로 머스크 CEO가 테슬라를 ‘초거대 기업’으로 키워냈을 때 받을 수 있는 전체 보상의 일부가 반영된 수치다.이 보상을 받기 위해서는 파격적인 조건을 충족해야 한다. 테슬라의 시가총액을 현재의 7배 수준인 8조 5000억 달러까지 끌어올리고 연간 자동차 2000만대 인도 및 휴머노이드 로봇 100만 대 판매 등 파격적인 경영 목표를 모두 달성해야 지급되는 ‘성공보수’ 성격이다.하지만 실제 머스크CEO가 손에 쥔 돈은 ‘0’원 이다. 테슬라가 지난해 제시된 경영 목표를 하나도 달성하지 못했기 때문이다.한편 이번 공시에서 지난해 CEO를 제외한 테슬라 직원들의 연간 총보상액 중윗값이 6만2786달러(약 9280만 원)라는 점과 머스크 CEO의 소유 기업 간의 ‘내부 거래’ 도 공개됐다.인공지능(AI) 기업 xAI가 테슬라 배터리 ‘메가팩’ 구매에 4억3010만 달러를 지출했으며 우주기업 스페이스X 역시 테슬라 차량 구매에 1억4330만 달러를 썼다.테슬라 또한 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 광고비를 집행하며 계열사 간 밀접한 비즈니스 생태계를 과시했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com