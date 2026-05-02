머스크 지난해 장부상 보상액 234조 원 기록
시총 8.5조 달러 달성 시 최종 1조 달러(1480조 원) 보상
1일(현지시간) 테슬라가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면 머스크CEO의 지난해 총보상액은 1584억 달러로 우리 돈 약 234조 원에 달한다.
이는 단일 기업 CEO보상 으로는 이례적인 규모다.
특히 이번 보상액은 지난해 11월 주주총회에서 승인받은 1조 달러(약 1480조 원) 규모의 초대형 보상안 중 일부다.
이는 국내 대장주인 삼성전자의 시가총액(약 1316조원)을 훌쩍 뛰어넘는 액수로 머스크 CEO가 테슬라를 ‘초거대 기업’으로 키워냈을 때 받을 수 있는 전체 보상의 일부가 반영된 수치다.
이 보상을 받기 위해서는 파격적인 조건을 충족해야 한다. 테슬라의 시가총액을 현재의 7배 수준인 8조 5000억 달러까지 끌어올리고 연간 자동차 2000만대 인도 및 휴머노이드 로봇 100만 대 판매 등 파격적인 경영 목표를 모두 달성해야 지급되는 ‘성공보수’ 성격이다.
하지만 실제 머스크CEO가 손에 쥔 돈은 ‘0’원 이다. 테슬라가 지난해 제시된 경영 목표를 하나도 달성하지 못했기 때문이다.
한편 이번 공시에서 지난해 CEO를 제외한 테슬라 직원들의 연간 총보상액 중윗값이 6만2786달러(약 9280만 원)라는 점과 머스크 CEO의 소유 기업 간의 ‘내부 거래’ 도 공개됐다.
인공지능(AI) 기업 xAI가 테슬라 배터리 ‘메가팩’ 구매에 4억3010만 달러를 지출했으며 우주기업 스페이스X 역시 테슬라 차량 구매에 1억4330만 달러를 썼다.
테슬라 또한 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 광고비를 집행하며 계열사 간 밀접한 비즈니스 생태계를 과시했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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