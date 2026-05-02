최휘영 문화체육관광부 장관이 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2025 국제방송영상마켓(BCWW)' 개막 행사에 참석해 축사를 하고 있다. (문화체육관광부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2025.9.17/뉴스1

최휘영 문화체육관광부 장관이 최근 정치권에서 불거진 한국예술종합학교(이하 한예종)의 지방 이전 논의에 대해 “단 한 번도 검토한 적 없다”며 선을 그었다.지방 선거를 앞두고 불거진 선심성 공약 논란에 종지부를 찍으려는 행보로 풀이된다.2일 최 장관은 자신의 SNS를 통해 “특정 지역 일부 국회의원이 관련 법안을 발의하면서 촉발된 논란인데 문체부는 전혀 검토한 바 없음을 이미 알려드렸음에도 지방선거와 맞물려 논쟁이 계속되고 있다”며 이같이 밝혔다.이어 “캠퍼스 이전 문제는 밀실에서 소수가 결정할 사안이 절대 아니며 열린 공간에서 충분한 숙의와 공감을 거쳐야 하는 일”이라고 강조했다.앞서 정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)은 지난달 22일 한예종을 전남·광주통합 특별시로 이전하고 석·박사 학위 수여가 가능한 대학원을 설치하는 내용의 ‘한예종 설치 및 운영에 관한 법률안’을 대표 발의했다.최 장관은 “k-컬쳐가 전 세계에서 활약하는 지금 한예종을 세계적인 예술교육기관으로 도약히키는 비전 확립이 최우선”이라며 정치적 논리에 의한 이전보다는 교육 내실화가 중요하다고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com