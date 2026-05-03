홈 한경BUSINESS 트럼프 "이란 새 제안 곧 검토···수용되기엔 어려울 것" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202605032317b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.05.03 09:06 수정2026.05.03 09:06 강홍민 기자 연합뉴스도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 새로운 제안에 검토 의사를 내비쳤다. 2일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서 "이란이 방금 우리에게 보낸 계획을 곧 검토할 것"이라고 말했다.다만 "지난 47년간 인류와 세계에 저지른 일에 비해 아직 충분한 대가를 치르지 않았다는 점에서 그 계획이 수용될 것이라고 상상하기 어렵다"고 밝혔다. 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 트럼프, '이란' 이어 '쿠바' 압박..."즉시 점령 가능" 최태원의 ‘반도체 집념’ 결실...증시 집어삼킨 SK그룹 "이기적 행보에 지쳤다"...삼성전자 노조, 내부 갈등 '폭발' 지난 1세기 석유가 뒤흔든 국제 외교·안보 질서① [홍영식의 이슈 워치] "6월부터 부르는 게 값"...섬뜩한 경고에 '충격'