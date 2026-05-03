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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 새로운 제안에 검토 의사를 내비쳤다.2일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서 "이란이 방금 우리에게 보낸 계획을 곧 검토할 것"이라고 말했다.다만 "지난 47년간 인류와 세계에 저지른 일에 비해 아직 충분한 대가를 치르지 않았다는 점에서 그 계획이 수용될 것이라고 상상하기 어렵다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com