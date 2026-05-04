홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령 "검찰 조작 기소 의혹, 국민 의견·숙의 수렴해야" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202605044454b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.05.04 11:49 수정2026.05.04 11:49 강홍민 기자 청와대사진기자단李대통령 "검찰 조작 기소 의혹, 국민 의견·숙의 수렴해야"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 현장 철거맨에서 BTS 뮤비 감독된 ‘이 남자’ [강홍민의 굿잡] “부담 없는 투자”…증권사, ‘제로 수수료’ 경쟁 치열 러시아·사우디 등 OPEC+ 7개국, ‘UAE 탈퇴’ 충격에 6월부터 원유 증산 한화솔루션, '5조 자산 팔아라' vs '1.8조 빚 갚아야'…금감원 압박에 딜레마 팀제로코드, 'WIS 2026'서 AI 비즈니스 지원 솔루션 '아네스' 선보여