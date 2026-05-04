장중 한때 6,937.00까지 치솟았던 코스피는 결국 6,900선 위에 안착하며 거래를 마쳤다. 코스닥 역시 전장 대비 21.39포인트(1.79%) 상승한 1,213.74를 기록하며 양대 지수 모두 강세를 보였다.
국내 증시가 휴장했던 노동절 기간 동안 누적된 호재가 한꺼번에 반영된 결과였다. 특히 4월 반도체 수출액이 전년 대비 173.5% 급증한 319억 달러를 기록했다는 소식이 결정적이었다. 여기에 미국 빅테크 기업들의 어닝 서프라이즈와 AI 반도체 수요 기대감이 맞물리며 관련주들이 증시 폭등을 견인했다.
SK하이닉스는 12%대 급등하며 시가총액 1,000조 원 시대를 열었다. SK스퀘어는 현대차를 제치고 시총 3위에 올라선 데 이어 이날 17%대 급등하며 '황제주' 등극을 눈앞에 뒀다.
삼성증권은 외국인 통합계좌 서비스 선점 기대감과 거래대금 증가에 따른 수익 개선 전망에 28%대 폭등했으며, 이는 증권업 전반의 훈풍으로 확산됐다.
전력기기주도 코스피 상승을 이끌었다. AI 데이터센터 확장에 따른 전력 수요 증가와 OTC 2026 개막에 따른 해저케이블 모멘텀으로 LS마린솔루션이 상한가를 기록하는 등 강세를 보였다.
글로벌 시장에서는 이란의 종전안을 둘러싼 불확실성이 상존하고 있으나, 시장은 여전히 협상 타결에 대한 기대를 유지하는 모습이다. 트럼프 대통령의 '프로젝트 프리덤' 선언과 OPEC+의 증산 합의 영향으로 WTI 유가가 장중 100달러를 하회하며 인플레이션 우려를 일부 덜어낸 점도 긍정적으로 작용했다.
임정은 KB증권 애널리스트는 "이번 주는 팔란티어 실적(5일)과 미국 4월 미농업 고용(8일) 등 해외 주요 이벤트와 국내 실적 시즌이 동시에 전개된다"며 "코스피 이익 컨센서스 추가 상향 여부와 미-이란 협상 진전 여부가 주중 증시 레벨업의 강도를 결정할 것"이라고 내다봤다.
정채희 기자 poof34@hankyung.com
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