대한전선 IEEE 부스. 사진=대한전선

대한전선이 북미 최대 규모의 전력 전시회에 참가해 HVDC와 해저케이블 등 차세대 전략 제품을 선보이며 글로벌 시장 지배력 강화에 나섰다.대한전선은 지난 4일부터 7일까지 미국 시카고에서 열리는 ‘2026 IEEE PES T&D’에 참가했다고 6일 밝혔다.이 전시회는 전 세계 전력 기자재 기업과 유관 기관이 집결하는 미국 최대 규모의 송배전 기술 솔루션 행사다.이번 전시에서 대한전선은 북미 시장의 수요가 급증하고 있는 HVDC(고압직류송전), 해저케이블, 노후 전력망 교체 솔루션을 전면에 내세웠다.특히 미국 현지 수주 실적이 있는 320kV급을 포함해 525kV급 HVDC 지중·해저케이블 기술력을 집중 홍보하며 차세대 전력망 구축 역량을 강조했다.해저케이블 분야의 토탈 솔루션 경쟁력도 공유했다. 대한전선은 2027년 준공 예정인 당진 해저케이블 2공장의 생산 역량과 더불어, 해상풍력 전용 포설선 ‘팔로스(PALOS)’호, 시공 전문 법인 ‘대한오션웍스’를 소개하며 수직 계열화된 사업 구조를 선보였다.또한 노후 관로를 활용해 송전 용량을 높이는 교체 솔루션을 배치해 인프라 교체 수요가 높은 현지 관계자들의 큰 관심을 끌었다.송종민 대한전선 부회장은 전시 현장을 찾아 주요 전력청 및 거래처와 협력 방안을 논의했다.송 부회장은 “미국은 AI 산업 발전과 데이터센터 확대로 전력 수요가 급증하며 시장이 빠르게 성장하고 있다”며 “핵심 분야에서 지속적으로 성과를 확대해 나갈 것”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com