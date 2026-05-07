“엔저 시대, 일본 부동산에 답있다”…실전 투자 해법 담은 ‘완결판’ 출간

자금·세무·법률 전문가 6인 협업체제속 입체적 매뉴얼

‘일드 갭’ 기회 포착…현금흐름 중심 투자 전략 제시해

환율·지진·공실까지…리스크 관리 해법도 총망라 주목

일본 부동산 투자 실무

김형윤·이인석·김재은·최성민·조인정·강성숙 지음｜삼일 인포마인｜2만8000원

엔저와 저금리 흐름이 이어지면서 일본 부동산 시장이 국내 투자자들 사이에서 새로운 대안으로 부상하고 있다. 이러한 가운데 일본 부동산 투자 전 과정을 체계적으로 정리한 실전서 '일본 부동산 투자 실무'가 출간돼 눈길을 끌고 있다.이 책은 ‘잃어버린 30년’을 지나 회복 국면에 접어든 일본 경제를 배경으로, 부동산 시장에서의 투자 기회를 입체적으로 분석한 것이 특징이다. 최근 국내 부동산 시장의 변동성이 커지는 상황에서 안정성과 수익성을 동시에 확보할 수 있는 대안으로 일본 부동산 시장이 주목받고 있다.무엇보다 이 책은 단순한 이론서에 그치지 않는 전문성이 돋보인다. 세무·법률·금융 등 각 분야 전문가 6인이 공동 집필에 참여해 자금 조달부터 세금, 법률, 리스크 관리까지 투자 전 과정을 아우르는 ‘원스톱 매뉴얼’을 담아냈다. 저자들은 일본 현지를 직접 발로 뛰며 검증한 경험을 바탕으로 실무 중심의 노하우를 담아 차별화를 꾀했다.책은 ‘투자 개요–투자 실무–마무리’로 이어지는 3단계 구조로 구성됐다. 먼저 투자 개요에서는 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 주요 도시별 특성과 성장성을 분석해 투자 유망 투자 입지를 제시한다. 이어지는 실무 파트에서는 자금 조달 전략, 세무 시뮬레이션, 외국환거래법 등 투자자들이 가장 궁금해하는 핵심 사항을 집중적으로 다뤘다. 마지막으로는 환율 변동, 지진, 공실 등 주요 리스크 요인과 대응전략을 체계적으로 정리했다.특히 이 책은 저금리와 엔저가 맞물리며 발생하는 ‘일드 갭(Yield Gap)’을 핵심 투자 기회로 제시했다. 조달 비용과 임대 수익률 간 격차를 활용해 안정적인 현금 흐름을 확보하는 전략을 구체적으로 설명한다. 또한 일본의 임대차 구조를 활용한 월세 기반 수익 모델도 상세히 소개한다.이와 함께 지진, 환율, 건물 노후화 등 일본 투자 특유의 리스크를 다각도로 분석하고, 이를 선제적으로 관리할 수 있는 실전 대응 방안도 제시한다. 투자 전 과정에서 발생할 수 있는 변수들을 체계적으로 점검할 수 있도록 체크리스트도 포함했다.업계에서는 일본 부동산 시장이 구조적 변화 속에서 ‘기회의 30년’으로 전환될 가능성에 주목하고 있다. '일본 부동산 투자 실무'는 이러한 흐름 속에서 투자자들이 보다 전략적으로 시장에 접근할 수 있도록 돕는 실전 지침서로 평가된다.이미경 기자 esit917@hankyung.com