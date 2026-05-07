홈 한경BUSINESS [속보] 검찰, 방시혁 구속영장 재반려···"경찰, 보완수사 이행 안해" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202605072546b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.05.07 18:51 수정2026.05.07 18:51 강홍민 기자 연합뉴스검찰, 방시혁 구속영장 재반려···"경찰, 보완수사 이행 안해"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 최태원 15세 딸 뉴욕 일상 공개…김희영 "맨발과 크록스 편할 나이" 주가 1만원 늘면 소비 130원 늘어 “돌고 돌아 부동산”…韓주식 수익 70%, ‘APT행’ 한화오션, '안전사고 유발' 직원 징계 강행…"노조 철회 요구 수용 불가" “이 정도면 담합 공화국” 화물용 팰릿 짬짜미 117억 과징금